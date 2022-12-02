Dünya Kupası'ndan elenen LGBT destekçisi takım, Katar televizyonunda dalga konusu oldu

2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamayan Almanya Milli Takımı, Katar televizyonunda alay konusu oldu.
Japonya, İspanya'yı 2-1 yenerek Almanya'yı Dünya Kupası'nın dışına itti. Panzerler, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen grubu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda etti. Bunun üzerine Katar'da bir spor programında, Dünya Kupası'nın ilk maçında FIFA'nın takım kaptanlarının LGBT'ye destek için 'One Love' kol bandı takmasını yasaklamasını protesto eden Almanya Milli Takımı ile dalga geçildi.
Katar'da bir spor programında yorumcular, tıpkı Almanya Milli Takımı'nın protestosu gibi yayında ağızlarını kapadı. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi ile dalga geçilen spor programında ağızlarını kapayan yorumcular, kameraya karşı el salladı.
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