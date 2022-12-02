Dünya Kupası'ndan elenen LGBT destekçisi takım, Katar televizyonunda dalga konusu oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'ndan elenen LGBT destekçisi takım, Katar televizyonunda dalga konusu oldu

02.12.2022 15:42

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası karşılaşması öncesinde FIFA'nın takım kaptanlarının LGBT'ye destek için 'One Love' kol bandı takmasını yasaklamasını protesto etmişti. Katar'da yayınlanan bir spor programında yorumcular, Almanya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinden sonra ağızlarını kapayıp el sallayarak Panzerler ile dalga geçti.

2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamayan Almanya Milli Takımı, Katar televizyonunda alay konusu oldu.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI İLE DALGA GEÇTİLER

Japonya, İspanya'yı 2-1 yenerek Almanya'yı Dünya Kupası'nın dışına itti. Panzerler, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen grubu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda etti. Bunun üzerine Katar'da bir spor programında, Dünya Kupası'nın ilk maçında FIFA'nın takım kaptanlarının LGBT'ye destek için 'One Love' kol bandı takmasını yasaklamasını protesto eden Almanya Milli Takımı ile dalga geçildi.

LGBT'ye destek veren takım Dünya Kupası'ndan elenince Katar televizyonunda dalga konusu oldu

YORUMCULAR AĞZINI KAPADI

Katar'da bir spor programında yorumcular, tıpkı Almanya Milli Takımı'nın protestosu gibi yayında ağızlarını kapadı. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi ile dalga geçilen spor programında ağızlarını kapayan yorumcular, kameraya karşı el salladı.

LGBT'ye destek veren takım Dünya Kupası'ndan elenince Katar televizyonunda dalga konusu oldu
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Almanya, Katar, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndan elenen LGBT destekçisi takım, Katar televizyonunda dalga konusu oldu - Son Dakika
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