Alp Aksoy'dan İlk Podyum Başarısı - Son Dakika
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Spor

Alp Aksoy'dan İlk Podyum Başarısı

Alp Aksoy\'dan İlk Podyum Başarısı

Alp Aksoy, WSK Euro Serisi'nde podyuma çıkarak Türk sporcular arasında tarih yazdı.

19.05.2025 10:19
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TÜRKİYE'NİN genç milli sporcuları arasında olan Alp Aksoy, 2025 sezonunda yarıştığı WSK Euro Serisi'nin ilk yarışını podyumla taçlandırdı ve İtalya'da düzenlenen yarışı üçüncü sırada bitirerek 2025 yılında üst seviyede podyuma çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Geçtiğimiz yıl birçok farklı kategorideki performansıyla öne çıkan Alp Aksoy, 2025 sezonunda gelişim serilerinin en güçlü ekiplerinden Prema Racing kadrosuna katıldı. Genç pilot, 17 Mayıs Cumartesi günü İtalya'daki Circuito Internazionale Viterbo'da, OK kategorisinde ter döktü ve başarılı bir hafta sonunun ardından damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyuma çıkmayı başardı. 2025 sezonunun ilk podyumuna çıkan Aksoy, sezon sonuna kadar podyum mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

WSK Euro Serisi'ndeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Alp Aksoy, başarısını pekiştirmek amacıyla Champions of The Future Serisi'nde (CoTF), prestijli FIA Avrupa Şampiyonası ve WSK Euro Serisi gibi önemli şampiyonalarda da eş zamanlı olarak boy gösteriyor. Başarılı pilot, birbirinden farklı serilerde dünyanın dört bir yanından 50'den fazla ülkeden 200'ün üzerinde rekabetçi pilotla yarışıyor.

ADIM ADIN FORMULA 4'E

Podyuma çıkmasının ardından Alp Aksoy, "WSK Euro Serisi'nin ilk yarışında OK kategorisinde üçüncü olarak podyuma çıkmak inanılmaz bir duyguydu! Böylesine güçlü rakipler arasında podyumda yer almak, tüm sıkı çalışmamızın karşılığını gösteriyor. Tüm hafta sonu boyunca çok iyi bir tempomuz vardı. Antrenmanlardan sıralamalara, oradan da eleme yarışlarına kadar her seansta limitleri zorladık. Her tur kıyasıya bir mücadele vardı ve son ana kadar podyum için savaştık. Damalı bayrağı üçüncü sırada görmek tarif edilemez bir mutluluktu. Bu podyum, bu sezonki hedeflerimize ulaşma yolunda ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gelecek için aklımdaki bir sonraki büyük adım Formula 4! Kartingde kazandığım tecrübeyi ve hızı en kısa sürede F4'e taşımak istiyorum. Orada da aynı başarıları yakalamak için şimdiden hazırım ve bunun için var gücümle çalışacağım. Bu hafta sonu bana destek olan herkese, aileme, takımıma ve beni izleyen tüm motorsporları severlere sonsuz teşekkürler" dedi.

Alp Aksoy, sıradaki yarışı için de İtalya'da olacak. 28-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Champions of The Future Serisi'nde bir sonraki yarış da Circuito Internazionale Viterbo'da düzenlenecek.

Kaynak: DHA

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