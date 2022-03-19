Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Taslı'dan NBA oyuncusuna övgü Açıklaması - Son Dakika
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Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Taslı'dan NBA oyuncusuna övgü Açıklaması

19.03.2022 11:12
Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Taslı'dan NBA oyuncusuna övgü Açıklaması

NBA'de forma giydiği Houston Rockets'ta sergilediği başarılı performansla dikkati çeken Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenörü Salim Taslı, Şengün'ün savaşçı bir ruha sahip olduğunu, NBA'deki en büyük ödülleri alacak kapasiteye ulaşacağına inandığını belirtti.

NBA'de forma giydiği Houston Rockets'ta sergilediği başarılı performansla dikkati çeken Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenörü Salim Taslı, Şengün'ün savaşçı bir ruha sahip olduğunu, NBA'deki en büyük ödülleri alacak kapasiteye ulaşacağına inandığını belirtti.

Giresun'da halen basketbol antrenörlüğü yapan Taslı, AA muhabirine, kendisinin geçmişte uzun süre basketbol oynadığını belirterek, 1997 yılında antrenörlüğe başladığını söyledi. Antrenörlüğe dört yıl sonra ara vererek yurt dışında gittiğini anlatan Taslı, 2011 yılında ülkeye dönmesiyle tekrar antrenörlüğe başlayıp öğrencileri çalıştırmaya başladığını aktardı.

Taslı, Alperen Şengün'ün babası Kemal Şengün ile lisede okul takımında beraber basketbol oynadığını anlatarak, "Benim ülkeye döndükten sonra bu çalışmayı yaptığımı bilen Kemal, büyük oğluyla ilgili talepte bulundu. Ben de büyük oğlunun yaş olarak geç olduğunu izah etmiştim. Kemal daha sonra, küçük oğlu Alperen'i önerdi ve çalıştırmaya başladım." dedi.

Alperen Şengün ile yaklaşık 3 yıl çalıştıklarını aktaran Taslı, şöyle devam etti:

"Ara vermeden istikrarlı şekilde geldi, çalıştı. Tabii belli bir seviyeden sonra ilerleyebilmesi için basketbolun olduğu bir yere gitmesi gerekiyordu, bunu biliyordum ve hemen onu minikler şenliği adı altında yapılan maçlara götürdüm. Ahmet Gürgen hocamız onu tespit etti ve Alperen'i Banvit takımına verdik. Biz onu burada basketbola başlattık, gelişim kısmı Banvit Spor Kulübü'nde oldu."

"Bulunduğu ortama çok çabuk adapte oluyor."

Taslı, Alperen'in çok fazla özelliği olduğunu vurgulayarak, "Savaşçı bir ruhu var, bu biraz yaşadığı ve büyüdüğü çevreden geliyor. Gözü kara, korkmaz, her şeye elini sokan yürekli bir çocuk. Bunu küçüklük zamanlarından göstermişti. Bize o ışığı göstermişti." diye konuştu.

Alperen Şengün'ün öz güveninin çok yüksek olduğunu belirten Taslı, "Bulunduğu ortama çok çabuk adapte oluyor. Bunu Banvit'te de yaptı, geçiş dönemlerini çok kısa sürede atıyor, sonrasında da çok kısa sürede uyum sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Yaşı 19 ama 24-25 yaşındaki oyuncu tecrübesiyle oynuyor"

Salim Taslı, Alperen'in doğal yeteneklere sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en ünlü ligi, basketbolun zirvesi NBA. Oradaki tüm eleştirmenler ve basketbol insanları ondaki özel yeteneği gördükleri için de 'kısa zamanda bu kadar gelişimi beklemiyorduk, bu başarıyı da beklemiyorduk' gibi yorumlar yapıyor. Tamamen içgüdüsel, doğal bir yetenek, bunu ne kadar basketbolu öğretirseniz öğretin, oyuncunun içgüdüsel yeteneği yoksa o ortaya çıkmaz, onun kendi mayasında var. Kendisinin yaşı 19 ama 24-25 yaşındaki oyuncu tecrübesiyle oynuyor. O da bunun doğal özelliği. Bu yeteneği 'ben buldum, ben öğrettim' gibi bir şey değil. Alperen'in kendi özelliği."

Şengün'ün kendini geliştirmeye açık bir oyuncu olduğuna işaret eden Taslı, "NBA'deki en büyük safha neresidir? All-star olmaktır, MVP olmaktır. Bu gibi ödülleri çok rahat bir şekilde alacak kapasiteye ve yeteneğe sahip. Zaman olacak ki o bunları çok kolay şekilde elde edecek vaziyete gelecek." dedi.

Salim Taslı, Alperen'in basketbolda bazı hareketleri rahatlıkla yaptığına değinerek, "Biz sabahtan akşama kadar 'şu hareketi nasıl yapacağız?' diye çalışalım, öğretmeye çalışalım, bunu maçta uygulayamazsınız ama Alperen bunu maçlarda nasıl ortaya çıkarıyorsa yapıyor. Bunun bir çalışması yok. Kendi basketboluna çok güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alperen ile telefonda iletişim halinde olduğunu belirten Taslı, maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

"Giresun'da basketbol seviliyor, basketbol kültürü olan bir şehir."

Taslı, Giresun'da yetenekli çocuklar olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışıyoruz, zamanı geldiğinde onlar da kendini gösterecektir. Giresun'da basketbol seviliyor, basketbol kültürü olan bir şehir. Karadeniz'e baktığınızda NBA'de oyuncusu olan il var mı? yok. Geçmişte en üst lig seviyesinde takımlarımız vardı, kapandı. Giresun'da hazır olan seyirci kitlesi var. Spor salonuna birinci ligden takım koyun, o salonun her yeri dolu olur."

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Houston Rockets, basketbol, Giresun, Banvit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Taslı'dan NBA oyuncusuna övgü Açıklaması - Son Dakika


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