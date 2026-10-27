Altay, 1922 Akşehir maçında ilk iç saha zaferi için İzmir Atatürk Stadı\'na çıkıyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste evinde Eskişehirspor'a 4-1, deplasmanda Balıkesirspor'a 5-0 yenilerek taraftarını üzen Altay, cumartesi sahasında son sıradaki 1922 Akşehir'i mağlup ederek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle bu karşılaşmaya İzmir Atatürk Stadı'nda çıkacak siyah-beyazlılar, kazanıp kara bulutları dağıtmak istiyor. İzmir ekibi galip gelerek aynı zamanda ilk iç saha zaferine imza atmanın planlarını yapıyor. Altay'da kırmızı kart cezası devam eden ön libero İsa Toygar ile tedavisi süren stoper Arif kadroda yer almayacak. Öte yandan yönetimin Balıkesirspor deplasmanı öncesi futbolculara ve personele bir miktar maaş ve prim ödemesi yaptığı öğrenildi.