Altay, 1922 Akşehir maçında ilk iç saha zaferi için İzmir Atatürk Stadı'na çıkıyor - Son Dakika
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Altay, 1922 Akşehir maçında ilk iç saha zaferi için İzmir Atatürk Stadı'na çıkıyor

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Altay, 1922 Akşehir maçında ilk iç saha zaferi için İzmir Atatürk Stadı\'na çıkıyor
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Eskişehirspor'a 4-1 ve Balıkesirspor'a 5-0 yenilen Altay, cumartesi 1922 Akşehir'i İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayarak ilk iç saha galibiyetini arıyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı bakımda olduğu için yapılan maçta İsa Toygar cezalı, Arif ise tedavi görüyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste evinde Eskişehirspor'a 4-1, deplasmanda Balıkesirspor'a 5-0 yenilerek taraftarını üzen Altay, cumartesi sahasında son sıradaki 1922 Akşehir'i mağlup ederek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle bu karşılaşmaya İzmir Atatürk Stadı'nda çıkacak siyah-beyazlılar, kazanıp kara bulutları dağıtmak istiyor. İzmir ekibi galip gelerek aynı zamanda ilk iç saha zaferine imza atmanın planlarını yapıyor. Altay'da kırmızı kart cezası devam eden ön libero İsa Toygar ile tedavisi süren stoper Arif kadroda yer almayacak. Öte yandan yönetimin Balıkesirspor deplasmanı öncesi futbolculara ve personele bir miktar maaş ve prim ödemesi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altay, 1922 Akşehir maçında ilk iç saha zaferi için İzmir Atatürk Stadı'na çıkıyor - Son Dakika
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