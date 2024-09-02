Altay, 24Erzincanspor ile Golsüz Beraberlikle Sezona Başladı - Son Dakika
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Altay, 24Erzincanspor ile Golsüz Beraberlikle Sezona Başladı

Altay, 24Erzincanspor ile Golsüz Beraberlikle Sezona Başladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında Altay, taraftarının önünde 24Erzincanspor ile 0-0 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı. Mali sıkıntılara rağmen mücadelelerinden dolayı alkış toplayan siyah-beyazlı ekip, 6 oyuncusunu kaybetmesine ve transfer yasağına rağmen sahada mücadele etti. Teknik direktör Gökhan Karaaslan, genç oyuncu Yunus Efe Sarıkaya'yı tebrik etti ve takımdaki altyapı oyuncularının önemine vurgu yaptı.

02.09.2024 13:38
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında taraftarının önünde 24Erzincanspor'la golsüz berabere kalan Altay, mali sıkıntılara rağmen sezona 1 puanla başlayarak moral buldu. Transfer yasağı nedeniyle 6 dönemdir kadrosunu takviye edemeyen ve yeni sezon öncesi 6 oyuncusu yuvadan uçan siyah-beyazlılar, futboluyla istenileni veremese de gösterdiği mücadele ile taraftarından alkış topladı. Kaleci Ozan Evrim, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah olmak üzere 30 yaş üstü 4 oyuncusuyla sahaya çıkan İzmir ekibinde 43 yaşındaki forvet Murat Uluç ise 81'inci dakikada oyuna alındı. Altay'ın 18 yaşındaki stoperi Yunus Efe Sarıkaya ilk 11'de yer alıp ilk profesyonel maçına çıktı.

Grubun en iddialı takımlarından bir ile karşılaştıklarını belirten Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, "Sahada zorlu ve aynı zamanda çekişmeli geçen bir müsabaka vardı. Ekibimin hem fiziksel hem de taktiksel olarak gösterdiği performans beni mutlu etti. Gelecek haftalarda bu performansın üstünde daha çok çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Yunus Efe'ye profesyonel kariyerinde başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Altyapı oyuncularımızın çoğunlukta olduğu bir takımız. Altay'ımızın akademisi bitmek tükenmek bilmeyen bir okul. Nice oyuncuyu Türk futboluna kazandıran bir ekibiz. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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