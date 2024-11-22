Altay, Afyonspor Maçına Hazırlanıyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden Afyonspor'la kritik bir müsabakaya çıkacak Altay'da iyileşen ön libero Ceyhun Gülselam'ın forma giyebileceği öğrenildi. Darbeye bağlı aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle son 3 haftada oynanan Adana 01 FK, Altınordu (D) ve Sarıyer karşılaşmalarında görev yapamayan 36 yaşındaki futbolcunun Afyonspor randevusunda süre alacağı öğrenildi. Ligde 5 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 1 puanı bulunan son sıradaki rakibini yenerek ligdeki 2'nci galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Özgür, Deniz ve Mehmet Gündüz kadroda yer almayacak.