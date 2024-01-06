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Altay, altyapısından yetişen Hikmet Çolak ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Altay, altyapısından yetişen Hikmet Çolak ile sözleşme imzaladı

Altay, altyapısından yetişen savunma oyuncusu Hikmet Çolak ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Transfer yasağı bulunan Altay, altyapıdan oyuncu çıkarmaya devam ediyor. 18 yaşındaki savunmacı Hikmet Çolak, hayalini kurduğu bu anı yaşadığı için mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Hikmet Çolak ve Efe Sarıkaya, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Ürdün ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edildi.

Altay, altyapısından yetişen Hikmet Çolak ile sözleşme imzaladı
06.01.2024 - 12:01,
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Altay, altyapısından yetişen savunma oyuncusu Hikmet Çolak ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de eski oyuncularının alacakları nedeniyle 2 sezondur transfer yasağı bulunan Altay, bu süreçte altyapıdan oyuncu çıkartmaya devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak geçtiğimiz sezondan itibaren A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Hikmet Çiftçi ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde konuşan 18 yaşındaki savunmacı Hikmet Çiftçi, en başından beri bu anın hayalini kurduğunu belirterek, "Bana değer veren kulübümüze, başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ve idari kadromuza, tüm hocalarımıza, altyapı hocalarıma, futbolcu abilerime, altyapımızda bulunan tüm futbolcu kardeşlerime, kulüp personellerimize üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar Büyük Altay forması giyerek nice başarılar yaşamayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Efe Sarıkaya ve Hikmet Çiftçi, Türkiye U19 Milli Takımı'nın 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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