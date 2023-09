Manchester United'a imza atan Altay Bayındır'dan yürekleri dağlayan veda! Hüngür hüngür ağladı

Altay Bayındır, Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, milli eldivenin takımdan ayrılış sürecini kayda alırken, Altay Bayındır havaalanında duygusal anlar yaşadı.

"HERKESİN KULÜBÜNDE İSTEYECEĞİ BİR SPORCU"

Altay Bayındır'a eşlik eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Altay Bayındır, her zaman kendine yatırım yapan bir sporcu. Herkesin kulübünde isteyeceği bir profil. 21 yaşında Fenerbahçe kalesini ona emanet ettik. O zaman da herkes şaşırmıştı. 10 numara, 5 yıldız bir insan. Herkesin kulübünde isteyeceği bir sporcu." dedi.

"İNŞALLAH ORADA KALICI OLUR"

Koç ayrıca, "Altay Bayındır, gelen teklifleri kaybetme riskini alarak Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Allah'a çok şükür Manchester United oldu. Hiçbir mecburiyeti yokken sözleşmesini uzattı. Tekliflerin bozulma riskini aldı. Çok şükür arzu ettiği yere gitti. Çok şükür Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan bugün ev yarın başka bir yere transferinde gelir elde edecek. Çok az oyuncu bunu yapar. Başkanlığım bittikten sonra testiyi taşıyan ile kıranları anlatırım. Altay'ın da yaptıklarını anlatacağım. Bu küçük bir veda. Manchester United'a onu izlemeye gideceğiz. İnşallah orada kalıcı olur. Dünyanın en büyük takımlarından birine Fenerbahçe'den transferimiz oldu. La Liga, Bundesliga, Portekiz Ligi'ne transferlerimiz oldu. Doğru yoldayız. Bir kaleci için hala çok genç. Allah sakatlıktan korusun. Türkiye ve Fenerbahçe'yi temsil edecek." ifadelerini kullandı.

"4 SENE İÇİNDE ÇOK FAZLA ŞEY YAŞADIM"

Altay Bayındır ise yaptığı açıklamada, "Çok duyguluyum. Başkanımızın güzel sözleri sonrası hayatımda ilk kez böyle bir hissiyat geldi. Çok fazla anım var. Güzel şeyler, sakatlıklar, şanssızlıklar var. 4 ay ağrılarla oynadım. Burası çok farklı bir atmosfer. Duygularımı çok iyi kontrol ederim ama şu an kontrolü kaybettim. Hala savaş var içeride. Her yerde çok anım var. Çok güzel şeyler yaşadım. Kelimelerle anlatamıyorum. 4 sene içinde çok fazla şey yaşadım. Çok sevindik, hüzünlü olduk, kızdık ama savaştan vazgeçmedik. Forma için gerekeni yaptık. Taraftarların mutlu ayrılması için mücadele verdik. Kaptan oldum, kesintili konuşmam lazım yoksa... İçerisi patlıyor. Kaptanlık pazubandını taktığımdaki duygularım çok başka... Çocukluğumuzun takımı... Burada bunları yaşamak..." dedi.

"KALBİM VE AKLIM HEP FENERBAHÇE'DE OLACAK"

Milli eldiven son olarak, "Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığım olmaz, olamaz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim. Başkanımıza arkamda durduğu her an için teşekkürler. Maçlardan sonra çok telefonla konuştuk. Her zaman arayıp destek oldu. Bizim için hep destek oldu. Taraftarın beni çok sevdiği için ufak tefek şeyler oldu. O da beklentiden, fazla sevgiden. Her zaman yükseğe çıkmaya devam edeceğim. Dalgalanmalar olacak ama dik duracağım. Sonu güzel olsun. Kalbim ve aklım hep Fenerbahçe'de olacak. İnşallah kupa ellerimizde kalkar. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Büyük Fenerbahçe taraftarına ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin başarısı sadece kupa ile ölçülmez. Bunu herkes biliyor. Anlık sinirle her şey olabilir. Burada herkes çok çalışıyor. Kimsenin kötü niyeti yok. İnancımız bir. İnşallah güzel olacak. Ama hep birlikte kalalım." şeklinde konuştu.