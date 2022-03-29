Uğurcan Çakır'ın A Milli Takım'ın kalesini koruduğu maçta Portekiz'e 3-1 kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz, İtalya'yla oynanan hazırlık maçında Altay Bayındır'a forma şansı verdi.
Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Altay Bayındır, karşılaşmanın 38. dakikasında yaptığı vuruş kısa kalınca top İtalyan futbolcunun önünde kaldı ve pozisyonun devamında topu ağlarımızda gördük. Bu gol sonrası genç kalecinin performansı eleştirilirken, sosyal medyada hakkında binlerce paylaşım yapıldı.
Son Dakika › Spor › Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika