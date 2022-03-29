Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu

29.03.2022 23:05
Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu

A Milli Takım'ın İtalya'yla oynadığı hazırlık maçında Stefan Kuntz'ın bir şans verdiği Altay Bayındır, büyük bir hataya imza attı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan kalecinin yaptığı kısa vuruşta top İtalyan futbolcunun önünde kaldı ve bu pozisyonun devamında topu ağlarımızda gördük.

Uğurcan Çakır'ın A Milli Takım'ın kalesini koruduğu maçta Portekiz'e 3-1 kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz, İtalya'yla oynanan hazırlık maçında Altay Bayındır'a forma şansı verdi.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Altay Bayındır, karşılaşmanın 38. dakikasında yaptığı vuruş kısa kalınca top İtalyan futbolcunun önünde kaldı ve pozisyonun devamında topu ağlarımızda gördük. Bu gol sonrası genç kalecinin performansı eleştirilirken, sosyal medyada hakkında binlerce paylaşım yapıldı.

Altay Bayındır, İtalya maçında yaptığıyla ortalığı karıştırdı! Milli futbolcuya tepkilerin haddi hesabı yok
Altay Bayındır, İtalya maçında yaptığıyla ortalığı karıştırdı! Milli futbolcuya tepkilerin haddi hesabı yok
Altay Bayındır, İtalya maçında yaptığıyla ortalığı karıştırdı! Milli futbolcuya tepkilerin haddi hesabı yok
Altay Bayındır, İtalya maçında yaptığıyla ortalığı karıştırdı! Milli futbolcuya tepkilerin haddi hesabı yok
Altay Bayındır, İtalya maçında yaptığıyla ortalığı karıştırdı! Milli futbolcuya tepkilerin haddi hesabı yok
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Altay Bayındır, Stefan Kuntz, Milli Takım, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika


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