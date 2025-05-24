Altay\'da Başkanlık Yarışı Başlıyor

3'üncü Lig'e düşen Altay'da 28 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olağan genel kurul öncesi sürpriz aday Sinan Ateş başkanlığa talip olduğunu açıklarken, camianın tanınan isimlerinden Yüksel Gürüz'ün de adaylığı gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulüpte geçen kasım ayında yatırımcı olarak futbol şubesini devralmak isteyip sonuç alamayınca kongrede başkanlığa aday olacağını sosyal medya hesabından duyuran iş insanı Vahdettin Heyal'in kulübe üyeliği kabul edilmedi.

Bu gelişme üzerine Heyal'in desteklediği Prof. Dr. Yüksel Gürüz'ün başkan adayı olması gündeme geldi. Vahdettin Heyal ile iştişare halinde olduğunu dile getiren Yüksel Gürüz geri adım atmadıklarını söyleyerek, "Spor yasasındaki bir madde nedeniyle Vahdettin Heyal kulübe üye olamadı. Altay için en doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Şu an resmi açıklama yapmak için doğru zaman değil" diye konuştu. İzmir temsilcisinde mevcut başkan Süleyman Özkaral tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.