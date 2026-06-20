Altay'da Devir Süreci Başladı - Son Dakika
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Altay'da Devir Süreci Başladı

Altay\'da Devir Süreci Başladı
20.06.2026 10:53
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Vahdettin Heyal, Altay'ın hisselerini devretmeye hazır olduğunu açıkladı, borçlar şirket üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin yatırımcı olarak talip olduğu Altay'da şirketleşme gerçekleşmesi için 2024 yılı mayıs ayında kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisselerini, 2025 yılı temmuz ayında yatırımcı sıfatıyla devralan Vahdettin Heyal, şirketi yönetime devretmeye hazır olduğunu söyledi. Kulüp başkanı Sinan Kanlı'nın geçen hafta kendisini arayarak şirket hisselerini yatırımcı çıkması halinde devredip devretmeyeceğini sorduğunu belirten Vahdettin Heyal, "Altay'ın geleceğine dair önünü açacak her hizmeti yapacağımı kendisine ifade ettim. Bu süreçte kulüpte olan çekimizi de iade etmelerini rica ettim" dedi.

Kendisini bu konuda arayan genel kurul üyelerine de aynı cevabı verdiğini kaydeden Vahdettin Heyal, "En az onlar kadar Altay sevdalısıyım. Altay'ın geleceğini ipotek altına alacak hiç bir kararın altına imza atmam. Yatırımcı hazır olduğunda tüm maliyetlerini karşıladığım şirketi hiç bir maddi karşılık beklemeden seve seve devrederim" diye konuştu. Heyal, Altay'ın borçlarını ödemesi halinde yeni sezonun ortasında transfer yasağını kaldırabileceğini belirtti. Şirketleşmede yetki sahibi olan Altay yönetimi şirket hisselerini alıp, A takımın yarışmacı haklarını bu şirkete vermek istiyor. Devir gerçekleştiğinde kulübün 1 milyar TL olan borcunu şirket üstlenecek.

Kaynak: DHA

Vahdettin, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Devir Süreci Başladı - Son Dakika

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