Altay'da Karagöz ile Yola Devam! - Son Dakika
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Altay'da Karagöz ile Yola Devam!

Altay\'da Karagöz ile Yola Devam!
06.06.2026 11:22
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Altay, teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile yeni sezonda devam etme kararı aldı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kongre tarihi belirleyip başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı'nın geçen sezon takımı ligde tutan teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona erecek genç teknik adamın kontrat yenileyerek yuvada kalacağı ifade edildi. Teknik patron Karagöz'ün yeni sezon öncesi hazırlık sürecini planladığı, kadronun korunmasını istediği bildirildi. Geçen sezon 19'uncu haftada üçüncü teknik direktör olarak göreve getirilen Mehmet Can Karagöz; 11 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi ile takımı kümede tutmayı başardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Can Karagöz, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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