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Altay'da Serkan Afacan ve ekibiyle vedalaşma süreci devam ediyor - Son Dakika
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Altay'da Serkan Afacan ve ekibiyle vedalaşma süreci devam ediyor

Altay'ın 1. Lig'de zor günler geçirdiği dönemde, eski teknik direktör Serkan Afacan ve ekibiyle yönetim henüz resmi olarak vedalaşamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Afacan ve yardımcılarının isimlerinin hala Altay'ın teknik adam ve antrenörleri listesinde yer alması dikkat çekti. Ödeme yapılmaması nedeniyle sözleşme fesihlerinin gerçekleşmediği öğrenildi.

Altay\'da Serkan Afacan ve ekibiyle vedalaşma süreci devam ediyor
07.01.2024 - 10:53,
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1'inci Lig'de zor günler geçiren Altay'da yönetim eski teknik direktör Serkan Afacan ve ekibiyle henüz resmi olarak vedalaşamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Altay'ın teknik adam ve antrenörleri listesinde Serkan Afacan ve yardımcılarının isimlerinin halen yer alması dikkat çekti. Siyah-beyazlı yönetimin Afacan ve ekibine henüz ödeme yapmaması nedeniyle sözleşme fesihlerinin gerçekleşmediği öğrenildi. İzmir ekibinde bu sezon üçüncü teknik adam olarak 21 Kasım'da göreve başlayıp, ligdeki Çorum FK ve Manisa FK deplasmanlarında, kupada ise iç sahadaki Kırklarelispor müsabakasında takımın başında yer alan Serkan Afacan'la 8 Aralık'ta yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Teknik direktör Serkan Afacan'ın ardından Altay'ın dördüncü teknik adamı olan Yusuf Şimşek ise son 3 maçta görev yaptı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altay'da Serkan Afacan ve ekibiyle vedalaşma süreci devam ediyor - Son Dakika
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