Resmen cinayete teşebbüs! Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktı

TFF 1. Lig'deki Göztepe- Altay derbisinde çıkan olaylar Türk futbolunu derinden salladı. Altay kalecisi Ozan'ın korner direğiyle başına vuruldu. Kalecinin kafasında 4 cm açılma oluştu.

İŞARET FİŞEĞİYLE BAŞLADI

Karşılaşmada olaylar Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatılmasıyla başladı. Birkaç taraftar yaralandı. Yüzünden ağır şekilde yaralanan bir taraftarın görüntüsü yürek yaktı. İşaret fişeğinin fırlatıldığı an ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.