Resmen cinayete teşebbüs! Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Resmen cinayete teşebbüs! Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktı

27.11.2022 21:07
Resmen cinayete teşebbüs! Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktı

Altay-Göztepe derbisinde çıkan olan sebebiyle maç tatil edildi. Altay kalecisine korner direğiyle saldırı yapıldı, Göztepe tribünlerine de işaret fişeği fırlatıldı. Göztepe tribünlerine fişeğin fırlatıldığı an, cep telefonu kamerasına yansıdı.

TFF 1. Lig'deki Göztepe- Altay derbisinde çıkan olaylar Türk futbolunu derinden salladı. Altay kalecisi Ozan'ın korner direğiyle başına vuruldu. Kalecinin kafasında 4 cm açılma oluştu.

İŞARET FİŞEĞİYLE BAŞLADI

Karşılaşmada olaylar Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatılmasıyla başladı. Birkaç taraftar yaralandı. Yüzünden ağır şekilde yaralanan bir taraftarın görüntüsü yürek yaktı. İşaret fişeğinin fırlatıldığı an ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmen cinayete teşebbüs! Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmen cinayete teşebbüs! Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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