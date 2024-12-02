Altay, İç Sahada 282 Gün Sonra Kazandı - Son Dakika
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Altay, İç Sahada 282 Gün Sonra Kazandı

Altay, İç Sahada 282 Gün Sonra Kazandı

Altay, İnegölspor'u 3-2 yenerek iç sahada 282 gün aradan sonra galibiyet elde etti.

02.12.2024 11:13
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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor'u 3-2 mağlup ederek 282 günlük aranın ardından iç sahada maç kazanmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 14. hafta mücadelesinde İnegölspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-2 mağlup ederek 282 gün sonra evinde galibiyet almayı başardı. Teknik direktör Gökhan Karaaslan da taraftarın önünde ilk 3 puanını almış oldu. Karşılaşmaya dair de açıklamalarda bulunan Karaaslan, "Öncelikle geçen haftaki Afyonspor galibiyeti üzerine bugün İnegölspor maçıyla birlikte evimizde 9 ay sonra kazanabilmek bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı göstermiş oldukları performans, mücadele, istek ve azimlerinden dolayı kutluyor ve her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum.

Geçmişteki 10 haftalık kazanamadığımız süreçte hem saha içi hem de saha dışındaki olumsuz şartlardan ve sakatlıklardan ister istemez etkilendik. Ancak futbolcularım bu süreç içerisinde şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyip, kazanmak için sahada canla başla mücadele ettiklerinden bütün camianın emin olmasını istiyorum.

Afyonspor maçıyla başlayan periyotta son 5 haftanın bizim için çok önemli her maçın en az 6 puan değerinde olduğunu tüm ekibimiz biliyor ve kendi içimizde futbolcularım ile birlikte sürekli bunun değerlendirmesini yapıyorduk. Kalan 3 haftada da elimizden gelenin en iyisini yaparak devreyi istediğimiz noktada bitireceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, İç Sahada 282 Gün Sonra Kazandı - Son Dakika

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