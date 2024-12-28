Altay'ın Genç Kalecisi Ulaş Hasan Özçelik İlk 11'de Formasını Giydi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay'ın Genç Kalecisi Ulaş Hasan Özçelik İlk 11'de Formasını Giydi

Altay\'ın Genç Kalecisi Ulaş Hasan Özçelik İlk 11\'de Formasını Giydi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da 19 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik, son iki maçta ilk 11'de forma giyerek profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı. Ulaş, takımının iki maçını kaybetmesine rağmen gösterdiği performansla dikkat çekti.

28.12.2024 12:53  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasında ateş hattında giren Altay'da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik, son 2 karşılaşmada ilk 11'de forma giymenin mutluluğunu yaşadı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Ulaş, İzmir'de oynanan Isparta 32 Spor ve deplasmandaki Kırklarelispor müsabakalarında takımının kalesini korudu. Altay bu iki karşılaşmayı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybetse de 19 yaşındaki file bekçisi gösterdiği performansla sınıfı geçti.

Ulaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel kariyerimde bu şanlı formayla ilk 11'de sahada olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu mutluluğun yanında bu formanın ağırlığını ve sorumluluğunu; çok çalışarak, asla pes etmeyerek ve kendimi sürekli geliştirerek verebileceğimin farkındayım. Çok çalışmaya ve gelişmeye devam" ifadelerine yer verdi. Kaleci Ulaş bu sezon Kepezspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna girmişti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, İzmir, Altay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın Genç Kalecisi Ulaş Hasan Özçelik İlk 11'de Formasını Giydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:32:34. #1.11#
SON DAKİKA: Altay'ın Genç Kalecisi Ulaş Hasan Özçelik İlk 11'de Formasını Giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.