Altay\'ın Genç Kalecisi Ulaş Hasan Özçelik İlk 11\'de Formasını Giydi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasında ateş hattında giren Altay'da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik, son 2 karşılaşmada ilk 11'de forma giymenin mutluluğunu yaşadı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Ulaş, İzmir'de oynanan Isparta 32 Spor ve deplasmandaki Kırklarelispor müsabakalarında takımının kalesini korudu. Altay bu iki karşılaşmayı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybetse de 19 yaşındaki file bekçisi gösterdiği performansla sınıfı geçti.

Ulaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel kariyerimde bu şanlı formayla ilk 11'de sahada olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu mutluluğun yanında bu formanın ağırlığını ve sorumluluğunu; çok çalışarak, asla pes etmeyerek ve kendimi sürekli geliştirerek verebileceğimin farkındayım. Çok çalışmaya ve gelişmeye devam" ifadelerine yer verdi. Kaleci Ulaş bu sezon Kepezspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna girmişti.