Altay'ın Yeni Başkanı Yüksel Gürüz Oldu - Son Dakika
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Altay'ın Yeni Başkanı Yüksel Gürüz Oldu

Altay\'ın Yeni Başkanı Yüksel Gürüz Oldu
29.05.2025 12:19
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Yüksel Gürüz, Altay'ın yeni başkanı seçilerek oğlu Görkem ile birlikte kulübü yönetecek.

ALTAY'ın dün gerçekleşen olağan genel kurulunda Altay Mol ile girdiği seçim yarışını kazanarak kulübün yeni başkanı olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, yönetim listesine aldığı oğlu Görkem Gürüz ile aynı ekipte omuz omuza mücadele verecek. Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Yüksel Gürüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mekatronik mühendisi olarak çalışan oğlu Görkem Gürüz'le beraber İzmir temsilcisinin üst liglere yükselmesi için mesai harcayacak.

Seçimi 54 oya karşılık 115 oy alarak kazanan Altay Başkanı Yüksel Gürüz'ü ilk kutlayan oğlu Görkem oldu. Baba-oğul seçim sonrası kucaklaşarak Altay Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi. Altay Başkanı Yüksel Gürüz kulüpte kimseyi ötekileştirmeden, herkese kucak açarak görev yapacağını vurgularken, oğlu Görkem Gürüz de kürsüde yaptığı konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi. Herkesin cesaret edemeyeceği bir göreve talip olduklarını dile getiren Görkem Gürüz, babasına ve kendisine güvendiğini, Altay'ın çağa ayak uyduran bir kulüp olması yolunda gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

'VAHDETTİN HEYAL FİNANSMAN GÜCÜDÜR'

Altay'ın yeni başkanı Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulübe üye olamayan iş insanı Vahdettin Heyal'in finansman gücüne dikkat çekti. Başkan Gürüz, "Bu başarı benimle beraber çalışan Altaylı dostlarıma hediyemiz olsun. Sevgili Vahdet Heyal bu işin lokomotifi, benden çok da finansman gücüdür. Camia onu tanıdıkça benim sevdiğim gibi onu sevecek ve sahip çıkacaktır. Altay Büyüktür, Büyük kalacaktır. Güven kazanmak zordur. Güveni sürdürmek daha zordur. 2005 yılından beri Altay yönetiminde değilim. Son 20 yıl ile bilgisi olan çok kişiyi dinledim. Birleştiricilik adına çıktığım yolda kimse dışlanmış hissetmemeli. Allah başarı ile görevi devretmeyi Altay'ı layık olduğu yere getirmeyi nasip etsin. Oy namustur bana verdiğiniz oylar artık benim için Altay'ımızın namusudur. Bir tanesine bile zayi etmeyeceğim. Altay Ailem çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

TEKNİK DİREKTÖR GÖKHAN KARAASLAN GİDİYOR

3'üncü Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek teknik direktör Gökhan Karaaslan dönemi de Yüksel Gürüz'ün başkanlığa seçilmesiyle sona erdi. Seçimden önce teknik direktör Tuna Üzümcü ile ön protokol yapan Başkan Gürüz, emekleri için Gökhan Karaaslan'a teşekkür edip, Tuna Üzümcü ile resmi sözleşme imzalayacak.

SÜLEYMAN ÖZKARAL VAZGEÇİLMEZ OLDU

Altay'da dünkü kongrede ibra edilerek başkanlık görevi sona eren Süleyman Özkaral, kulübün vazgeçilmez yöneticisi oldu. Başkan olmadan önce eski başkanlardan Ayhan Dündar ve Murat Pervane'nin ekibinde yer alan Süleyman Özkaral dünkü seçimde hem Yüksel Gürüz'ün hem de Altay Mol'un aday listesinde yer aldı. Özkaral yeni sezonda Yüksel Gürüz'ün yönetiminde görev üstlenecek. Yeni başkan Gürüz, emeklerinden dolayı genel kurul sonunda Özkaral'a plaket verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'ın Yeni Başkanı Yüksel Gürüz Oldu - Son Dakika

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