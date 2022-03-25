Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı

25.03.2022 22:13
Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sözleşme imzaladığı teknik direktör Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sözleşme imzaladığı teknik direktör Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekiple sezon sonuna kadar anlaşan Sinan Kaloğlu, lige verilecek aradan sonra karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki idmanda takımın başında yer aldı.

Altaylı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.

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Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı Sinan Kaloğlu: 'Antalyaspor maçıyla lige yeniden başlayacağız' Sinan Kaloğlu: 'Antalyaspor maçıyla lige yeniden başlayacağız'

Spor Toto Süper Lig, Sinan Kaloğlu, Antalyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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