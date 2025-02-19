Altay, İskenderunspor'u Yenerek Taraftarının Gönlünü Almak İstiyor

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Altay, pazar günü konuk edeceği Play-Off potasındaki İskenderunspor'u mağlup ederek taraftarının gönlünü almak istiyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, İskenderun engelini aşarak kümede kalma umutlarını tazelemeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İskenderunspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan İzmir temsilcisi bu kez 3 puan almanın planlarını yapıyor.

TECRÜBELİLER İLK MAÇTA YOKTU

İlk devrede İskenderun'da oynanan karşılaşmada Altay'da paralarını alamayan sol bek Özgür, forvet Deniz, ön libero Ceyhun ve kaleci Ozan kafileye katılmayıp takımdan ayrılmıştı. Yönetim 4-0'lık yenilgi sonrası oyuncuları ikna edip takımda tutmuştu. Bu 4 futbolcu arasında ilk yarıda sakatlık yaşayan Ceyhun sezonu kapatırken, devre arasında takımdan ayrı kalan kaleci Ozan ikinci yarıda şimdiye kadar kadroda yer bulamadı. Deniz ile Özgür ise bu hafta ilk 11'de yer alacak.