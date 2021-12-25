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Altay maçının ardından - Son Dakika

Altay maçının ardından

25.12.2021 16:48
Altay maçının ardından

Sami Uğurlu: Tüm istediklerimizi sahaya yansıtabildikMustafa Denizli: Benim yaşadığım üzüntü herkesten fazla"İstifa gündeme gelmez, niye gelsin?

Sami Uğurlu: Tüm istediklerimizi sahaya yansıtabildik

Mustafa Denizli: Benim yaşadığım üzüntü herkesten fazla

"İstifa gündeme gelmez, niye gelsin?"

"Evimizde, yeni stadımızda bütün bunların telafisini yapacağız"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, galibiyeti hak ettiklerini belirtirken, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, zor bir dönemden geçtiklerini ve bu süreci aşacaklarına inandığını ifade etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu ve Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, Altay'ı iyi analiz ettiklerini ve maçın genelinde oyunun hakimi olduklarını vurgulayarak, "Oyun başlangıcıyla birlikte diri, isteyen, doğru kurguları sahaya yansıtabilen bir Kasımpaşa vardı. Tüm istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Maçı, maçtan önce kafamızda oynadığımızda Altay'ın güçlü yönlerini ve zaaflarını doğru analiz ettiğimizi görüyoruz. Yüksek toplarla geleceklerini biliyorduk. Stoperlerimizin hava etkinliği ile kazandığı toplarda ve ikinci bölgedeki kazanılan toplarla maçın hakimi Kasımpaşa takımıydı. Daha sonraki hücum geçişlerinde Umut'un top tutması ve Ahmet ile Mortadha'nın savunma arkası koşularıyla birçok pozisyon bulduk. Bunların bir tanesini golle sonuçlandık. Geniş olarak baktığımızda bizim adımıza sezon özeti gibiydi. Bakıyorsunuz sürekli maçın içerisinde olan Kasımpaşa ama küçük ayrıntılarda maç kaybeden bir takım vardı. 2-0 kazandık ama 6-7 pozisyon yakaladık, bir penaltı kaçırdık. O şanssızlık, maçın sonuna kadar bizimle birlikte geldi. O kadar kazanma arzusu yüksek bir takım vardı ki sahada bugün şanssızlığımızı da kırdığımızı düşünüyoruz. Biz oyun stratejimizi oturtmak istiyoruz. Burada ciddi eksiklerimiz var, daha fazla çalışarak o eksiklerimizi muhakkak gidereceğiz" dedi. MUSTAFA DENİZLİ: BENİM YAŞADIĞIM ÜZÜNTÜ HERKESTEN FAZLAZor bir dönemden geçtiklerini ve bu süreci atlatacaklarına inandığını aktaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Teknik adamlık kariyerimdeki en uzun kötü seriyi yaşıyoruz. ve yaşadığım camiada olması, benim üzerimdeki etkisi, herkesten fazla oluyor. Neticede ben bu camiada yetiştim. Kendimin ve takımımın ne olduğunu biliyorum. Zor bir dönem yaşadık. Bunu mutlaka aşacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Benim hayatım iddialarla geçti. Bu takıma olan güvenim, eksilmedi ve eksilmesi de mümkün değil. Sene başında yapmayı planladığımız iki transferi gerçekleştiremedik. İmkanlarımız elverişli olursa bunu gerçekleştireceğiz. Zor bir ilk yarıyı geride bıraktık. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. Kötü oynadığımız maçlar da oldu. Geçen hafta ile bu hafta arasında da fark vardı. Netice bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu takımın iyi yerlerde olacağından kimsenin şüphesi yok. Benim yaşadığım üzüntü herkesten fazla" diye konuştu. "İSTİFA GÜNDEME GELMEZ, NİYE GELSİN?"Bir basın mensubunun "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Mustafa Denizli şöyle cevap verdi: "İstifa gündeme gelmez, niye gelsin. Bu takımın başında ben varım. Takımın ve camianın ne olduğunu biliyorum. Biz, şeytanın bacağını bir türlü kıramadık. Bugün de yediğimiz golle birlikte oyundan düştük. Böyle kolay goller, bu ligde bizim fazlaca karşılaştığımız bir durum oldu. Bunları aşacağız. Hayatta bir iddian varsa bunların altından kalkarsın.""EVİMİZDE, YENİ STADIMIZDA BÜTÜN BUNLARIN TELAFİSİNİ YAPACAĞIZ"

Ligin ilk yarısındaki fikstürün kendileri adına zor olduğunu aktaran Denizli, transfer konusunda da çalışmalarının olduğunu belirterek, "Alternatifli isimler var. Yaşadığımız sıkıntı aslında sürekli oynayan oyuncuların, Türk oyuncuların takımda olmaması. Birçok pozisyonu değiştirmek durumunda kaldık. Bazı futbolcularımızı ilk kez oynadıkları bölgelerde görevlendirdik. Bu onlar için de bizim için de zor. İlk yarı fikstürü bizim için zordu. Dışarıda daha fazla maç oynadık. Evimizde, yeni stadımızda bütün bunların telafisini yapacağız. Bu takımdan hiçbir şüphem yok, camianın da olmasın" sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


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