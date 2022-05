Altay maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Altay'ı 2-1 mağlup ederken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyunla ilgili çok fazla konuşmaya gerek olmadığını dile getiren Abdullah Avcı, "Şampiyonluğu garantilemiş, puan farkıyla önde bir takım ve fiziksel yorgunlukları olmasına rağmen, oyunun içinde kalıp maçı daha erken çözebilirdik. Kazanmak çok güzel. Yarışmacı bir takımız. Oyunun ruhunda kazanmak var, bu iyi hissettirir, 81 puan iyi hissettirir. Burası Trabzon'a 1100 KM uzakta ama Trabzon taraftarı her yerde. Maça gelenler statta, gelemeyenler sezon boyu evden destekledi. Bugün 70 bin taraftar buraya geldi. Ben bir kere bu statta Trabzonspor'a karşı 70 bin kişiye karşı oynamıştım. Bu durumu iyi bilirim. Bugün kazanmak onlar için değerliydi. Gelen insanları mutlu ettik, kupamızı onlarla birlikte tekrar kaldırdık. Dünden bu yana yaşadığımız duygular tarifsiz. Duygusal anlar da yaşadık. Böyle bir coşkuyu biliyordum ama bu kadarını yaşamamıştım. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu hafta keyif yapacağız. Hafta sonundaki son maça hazırlanacağız. Harika bir sezon geçti bizim adımıza. Birçok 'en'leri yaptık. En uzun süre lider kalan takım olduk. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Tekrar camiaya hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta yarış bitecek ama hayat yeni hedeflerle başlayacak" dedi.

"BU SENEDEN ÇIKARACAĞIMIZ BİRÇOK DERS VAR"Transfer çalışmalarının başladığını kaydeden Avcı, şöyle konuştu: "Planlar da sadece transfer üzerinden olmuyor. Ben kulüplerimizin ve Trabzonspor gibi kulübün her seferinde daha büyük bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun birçok ayağı var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Transferi geçen sene de çok hızlı hallettik. Her seferinde bir adım daha iyisini nasıl yapacağımızı çalışıyoruz. Bu seneden çıkaracağımız birçok ders var. En yakın hedef Şampiyonlar Ligi Play-Off'u oynamak gibi duruyor. Rusya Ukrayna durumlarından dolayı bu hep değişiyor. Biz sanki Play-Off oynayacakmış gibi çalışmamızı yapıyoruz. Trabzonspor için, ülke için Play-Off'a kalmak çok önemli. Hem ekonomik anlamda hem de uluslararası deneyim adına çok önemli.""TRABZONSPOR GİBİ OYNAMAK DİYE BİR ŞEY VAR""Ben bir teknik direktör olarak Trabzon'da da olsam, başka bir kulüpte de olsam, coşkulu oyunun anlamını biliyorum" diyen Avcı, "Trabzonspor gibi oynamak diye bir şey var. Bunun bazen esprisini de yapıyorum. Coşkulu oyunu Bayern Münih 'ten daha iyi oynayan var mı? Geçen maçta Stuttgart 'a karşı yüzde 30 topa sahip olmayla oynadı ama Bayern 3-0 yaptı. Planlar var. Rakibe göre strateji var. Artık saatlerce ders çalışıyoruz. Hesap kitap yapmazsak oyuncu sorguluyor. Güncel oyunu, eldeki oyuncu hangi profile uygunsa, ona göre oyun seçeceğim. Karadenizliyim. Hayatım boyunca samimi ve dürüst oldum. Bazen final kaybedersin, bazen kupa kaybedersin ama bir şeyi değiştirmek için uğraşırsın. Mevlana'nın bir lafı var; 'Bir şeyi değiştirmek istiyorsun, ama olmuyorsa, bir sonraki daha iyi olacak' demiş" ifadelerini kullandı."ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA PUAN REKORU KIRARSAK TARİH BUNU DA YAZAR"Avcı son olarak, tribünde her takım taraftarının olduğunu belirterek, "Tribünde her takım taraftarı varsa, bu beni çok mutlu eder. Trabzonspor'un bu seneki oyununa, emeğine, yarıştığımız kulüplerin başkanları saygı gösterdi. Bu saygının böyle devam etmesinden yanayım. Bu ülkenin önemli takımlarının, doğru örnek olarak oyunun detayını anlatmamız gerekiyor. Tribünde diğer takım formlarının olması harika bir şey. Her kulüp hata yapmıştır. Ben bir yerlere çekilmeye çalışılsam da bunun içine girmeyeceğim. Bu güzel oyunun içinde kalalım. 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor. En büyük hedef buydu. Önümüzdeki hafta puan rekoru kırarsak tarih bunu da yazar" diyerek sözlerini tamamladı.SEFER YILMAZ: BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTERLERSE, SİNAN HOCA DA KALMAK İSTERSefer Yılmaz ise çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, "Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Hava, saha, zemin olsun, taraftarlar stadı doldurdu. Şampiyonla oynadık. Önemli bir maçtı. Trabzonspor'u, sezon boyu gösterdiği performans, şampiyonluk ve bugünkü galibiyetinden dolayı kutlarız. Trabzonspor'a karşı nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık. İlk arıda öne geçebilirdik ama şanssız şekilde kendi kalemize gol attık. Devre arasında taktiksel değişiklik yaptık, beraberlik golünü de bulduk ama penaltıyla maçı kaybettik. 2 hafta önce düşmemize rağmen futbolcu kardeşlerimiz Altay'a yakışır şekilde mücadele ediyorlar. Genç oyuncularımıza şans vererek önümüzdeki sezonun planlamasını yaptık. Sezonu bu şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Önümüzdeki sezon için konuşan Yılmaz, "Kulübümüzde bir seçim süreci var. Bizim devam edip etmememiz bununla da ilişkili. Biz kulüpte çok mutluyuz. Sinan hoca da zaten Altay'ın evladı. Bizimle devam etmek isterlerse, Sinan hoca da kalmak ister. Kongreden sonra netleşir" ifadelerini kullanarak basın toplantısını noktaladı.