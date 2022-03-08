Altay, Özbalta ile formda - Son Dakika

Teknik Direktör Serkan Özbalta döneminde maç başına 1.6 puana ulaşan ve ligin en başarılı ekipleri arasında yer alan siyah-beyazlılar, adeta sezona yeniden başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde beş maçtan 8 puan çıkaran Altay, son haftaların en formda ekibi olarak dikkat çekti. Ligin son beş maçında en fazla puanı 4 galibiyet, 1 beraberlikle Trabzonspor alırken, FTA Antalyaspor 11, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir 10, Beşiktaş 9 puan elde etti. Altay ise bu süreçte topladığı 8 puanla; Adana Demirspor ve Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan ekipleri arasına adını yazdırmayı başardı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli döneminde maç başına 0.9 olan puan ortalamasını Özbalta ile çıktığı beş maçta 1.6'ya yükselten siyah-beyazlı ekip, kalan 10 maç öncesinde umutlarını zirveye taşıdı. Son 10 maçın 6'sını evinde oynayacak İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'yı konuk ederken Sivasspor, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor deplasmanlarına çıkacak.

"Her maç final niteliğinde"

Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, artık her maçın final niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, "Son beş maçta büyük değişim yaşadık. Direnen, kazanmak için her şeyini ortaya koyan, zor gol yiyen, özveriyle mücadele eden ve 90 dakika koşan bir takım durumuna geldik. Bu değişimde Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibinin çok önemli rolü var. Kalan 10 haftada Büyük Altay taraftarının da desteğiyle hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Kappel'e milli davet

Öte yandan siyah beyazlı ekibin başarılı kanat oyuncusu Leandro Kappel, Surinam Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalı Mohammad Naderi, hafta sonundaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Serge Aka ve Eren Erdoğan ise eksiklik giderici antrenmanlarına devam ediyor. - İZMİR