Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, ligde oynadığı son 6 maçını da kaybetti. Siyah-beyazlılar son galibiyetini Şubat 2024'te Giresunspor karşısında almıştı.
Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Eyüpspor'a 4-1 kaybederek matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Altay, 30. haftada hedefi Süper Lig olan Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Toplam 4 golün çıktığı karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-1 mağlup tamamlasa da, sahada verilen mücadele Altaylı taraftarları gelecek sezon için umutlandırdı. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, arka arkaya oynadığı Ümraniyespor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Eyüpspor ve Çorum FK maçlarından yenilgiyle ayrılarak 6 maçlık mağlubiyet serisine imza atmış oldu. Altay, ligdeki son galibiyetini Şubat 2024'te Giresunspor karşısında almıştı.
Öte yandan Altay, son 4 haftada Manisa FK, Boluspor, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşıp, sezonu düşme hattında noktalayacak ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Altay, Trendyol 1. Lig'de 6 maçlık mağlubiyet serisine imza attı - Son Dakika
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
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