Altay ve Tire 2021 FK 1-1 Berabere Kaldı
21.02.2026 22:39
3. Lig 4. Grup'ta Altay evinde Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalırken, her iki takım birer gol attı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Fuat Filiz, Ersin Erbay, Hasan Hüseyin Yazıcılar

ALTAY: Ulaş Özçelik– Mert Yıldırım (Dk. 90+5 Nurullah Efe), Hikmet Çolak(Dk. 59 Deniz), Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, İsa Toygar Ekinci (Dk. 86 Özay), Yunus Efe, Sani Gerçek(Dk.46 Oktay), Ceyhun Gülselam(Dk. 59 Caner), İbrahim Kıravi, Onur Yıldız(Dk. 89 Anıl Serhan).

TİRE 2021 FK: Mert Danışmaz – Sedat Yahşi, Onur Şirin, Bora Ulu, Umut Can Çoban, İbrahim Mirza (Dk. 85 Mert Altınöz), Sercan Uslu, Emir Enes (Dk. 90+9 Mert Korkmaz), Mustafa Çalışkan, Işıkcan Koca(Dk. 73 Ümit), Atakan Akbulut.

GOLLER: Dk. 11 Atakan Akbulut(Tire 2021), Dk. 74 İbrahim Kıravi (Altay)

SARI KARTLAR: Onur (Altay), Sercan, Mert Altınöz (Tire 2021)

3'üncü Lig 4'üncü Grup 22'nci haftanın açılış maçında Altay evinde Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 11'inci dakikada Atakan Akbulut, ev sahibi Altay'ın golünü 74'üncü dakikada İbrahim Kıravi attı.

Bu sonuçla Altay puanını 20'ye çıkarırken, Tire temsilcisi 35 puana ulaştı. Altaylı Onur'un kafa travması yaşaması nedeniyle müsabakada siyah-beyazlı takıma 6 oyuncu değişiklik hakkı tanındı.

7'nci dakikada konuk ekipten İbrahim Mirza ceza yayı üstünden yerden vurdu, kaleci Ulaş uzanarak topa sahip oldu.

11'inci dakikada Altaylı Sefa'nın kısa düşen geri pasında araya giren Atakan, ceza sahası dışından yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

42'nci dakikada ev sahibi ekipte soldan ceza sahasına giren İbrahim müsait pozisyonda içeri çevirdi, ancak top Altaylı oyuncularla buluşmadı.

İlk yarı Tire 2021 FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

68'inci dakikada İbrahim Mirza'nın sağdan ortasında Sedat'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

74'üncü dakikada Altay skora denge getirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Oktay'ın şutunda defanstan seken topu önünde bulan İbrahim, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

82'nci dakikada Altay ceza sahasında bomboş pozisyonda topu önünde bulan Atakan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

