Altekma, Alanya\'ya 1-3 Yenildi

İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit ( Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Dünya Kandemir)

ALANYA BELEDİYESPOR: Ahmetcan Büyükgöz, Georgi Seganov, Halit Kurtuluş, Emin Gök, Robert Aciobanitei, Bardia Saadat ( Ahmet Karataş, Burak Çevik, Onur Günaydı, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)

SETLER: 25-20, 20-25, 20-25, 22-25

SÜRE: 175 dakika

Efeler Ligi Play-Off 5-6 etabı üçüncü maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-1 yenildi ve seriyi 2-1 geride tamamlayarak sezonu 6. sırada tamamladı. İzmir ekibi bu sonuçla gelecek yıl ülkemizi Challenge Cup'ta temsil etme hakkını elde etti. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-20, 20-25, 20-25 ve 22-25 sonuçlandı.