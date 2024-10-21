Altekma, Bursa\'yı 3-1 yenerek 2. galibiyetini aldı

Spor

İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

ALTEKMA: Cafer Kirkit, Maksim Buculjevic, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Suarez Gutierrez, Arda Kara, Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arda Bostan, Yiğit Yıldız, Rolando Cepeda, Fatih Eren, Panou Joachim, Morales Cesar, Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Fırat Emre Berat, Gökhan Çatal, Muhammet Ertuğrul, Erhan Hamarat)

SETLER: 25-19, 25-23, 22-25, 33-31

SÜRE: 133 Dakika (27, 30, 31, 45)

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Altekma, 3'üncü hafta maçında İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve ligdeki 2'nci galibiyetini aldı. İlk seti rahat bir oyun sonunda 25-19 kazanan Altekma 1-0 öne geçti. İkinci setteki çekişmeden avantajlı çıkan İzmir ekibi 25-23 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette üstün olan konuk Bursa ekibi 25-22 ile skoru 2-1'e taşıdı. Büyük heyecan içinde geçen dördüncü seti Altekma 33-31 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.