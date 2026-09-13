Altekma, Halkbank\'tan milli orta oyuncu Tuna Uzunkol\'u kadrosuna kattı

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma dış transferde Halkbank'tan milli orta oyuncu Tuna Uzunkol (21) ile anlaştı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tuna Uzunkol 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. 2.05 metre boyundaki Tuna'nın smaç yüksekliği 3.50, blok yüksekliği ise 3.30 metre.