Altekma, pasör bölgesine Boğaçhan Zambak'ı transfer etti

Spor

Efeler Ligi hazırlıklarını transfer çalışmalarıyla sürdüren Altekma, pasör bölgesinde görev yapan Boğaçhan Zambak'ı renklerine bağladı.

Yeni sezonda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Altekma, hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İç transfer hamlelerinin yanı sıra dış transferde de harekete geçen İzmir ekibi, pasör bölgesinde görev yapan Boğaçhan Zambak'ı kadrosuna kattı.

Profesyonel voleybol yaşamına Galatasaray'da başlayan 30 yaşındaki voleybolcu, Düzce Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Akkuş Belediyespor ve son olarak Gaziantep Gençlik Spor'da görev yaptı. - İZMİR