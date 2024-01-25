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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a nezaket ziyaretinde bulundu. İstanbul'da gerçekleşen ziyarette Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konuşuldu. Ziyaret sırasında Başkan Arat, Özkan'a Beşiktaş forması hediye ederken Özkan da özel bir heykelciği Arat'a takdim etti. Özkan daha önce de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etmişti.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat\'ı ziyaret etti
25.01.2024 - 11:56,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Başkanımız Özkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile bir araya gelerek Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a Beşiktaş forması hediye ederken Başkanımız Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Sayın Arat'a takdim etti" ifadelerine yer verildi.

Özkan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da ziyaret etmişti.

Kaynak: DHA
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