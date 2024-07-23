Altınordu Başkanı: Türkiye 25 günde bir yıldız yetiştirmeli - Son Dakika
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Spor

Altınordu Başkanı: Türkiye 25 günde bir yıldız yetiştirmeli

Altınordu Başkanı: Türkiye 25 günde bir yıldız yetiştirmeli

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'nin futbolda yıldız yetiştirmesi gerektiğini belirterek, Altınordu'nun çocuklara güvendiğini ve geleceğin yeteneklerini desteklediğini söyledi. Özkan, Türk futbolunun geri kalmış sistemi olan dernekçilikle yönetildiğini ve bu nedenle birçok yetenekli gencin kaybolduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'de yetişen yıldızların sayısının artması için çocukların beslenmeleri ve fiziksel-mental gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Özkan ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri hakkında da görüşlerini paylaştı ve Türk futbolunun gelişmesi için hakemlerin ve antrenörlerin yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

23.07.2024 15:53
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Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'nin 25 yılda bir değil, 25 günde bir yıldız yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde Altınordu U17 takımının sezon açılışına katılan Özkan, bu toprakların çocuklarına güvenmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Akademi takımlarımız sezonlarını açmaya başladı. U17 takımımız geçen yıl ligde U16 olarak mücadele etti. Kendilerinden bir yaş büyüklere karşı oynadılar. Şu anda U17 takımımızda 8 tane milli oyuncumuz var. Bu çocukların hepsi bizim geleceğimiz. Onların gelişimlerini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Dünyada yaşanan pandemiden dolayı çocukların gelişimlerinin durduğunu ve yavaş yavaş toparlandıklarını dile getiren Özkan, "Şu anda bizim U17 takımımız iyi bir jenerasyon. Yine geçen yıl Türkiye Şampiyonluğu yaşayan bir U14 takımımız var. Bu sezon U15 takımı olarak mücadele edecekler. Önümüzdeki haftalarda onların da sezon açılışlarını yapacağız. Bu çocukların fiziksel gelişimlerini görmek bizleri mutlu ediyor. Çünkü bizim hayatımız bu toprakların çocukları ile geçiyor. 6 yaşından itibaren ilgilenmeye başladığımız çocuklara 20 yaşından sonra güle güle diyoruz. İçlerinden kalanlarla Athletic Bilbao'nun yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. 3 milyonluk Bask bölgesindeki bu takım, La Liga'da 96 yıldır mücadele ediyor ve ligden düşmüyor. Her yıl ligi ilk 6-7 içinde tamamlıyorlar. Kasalarında her zaman 60-70 milyon Euro'ları var. Zaten bütün şehir takımına sahip çıkıyor. 53 bin kişilik stadın kombinelerinin ağustos ayında 48 bini satılıyor. Kasaya hemen 25-30 milyon Euro giriyor. Maç günü gelirlerini saymıyorum. Böyle olunca Avrupa ile aramızda dünya kadar fark var. Biz hala dünyanın en geri kalmış sistemi olan dernekçilikle futbol kulüplerini yönetmeye çalışıyoruz. Böyle yapınca da yıllar içinde bir çok yetenekli gencimiz kaybolup gidiyor" diye konuştu.

Türkiye'de yetişen yıldızlar konusunda da konuşan Altınordu Başkanı Özkan, "Emre Belözoğlu 1980 doğumlu. Onu Torbalı'da 96 veya 97 yılında izlemiştim. O maçta bile yüzde 50 kapasite ile oynamıştı. Sonrasında şimdi Arda Güler çıktı. 25 yılda bir uzaydan bir tane yıldız Türkiye'ye düşüyor. Bizim bunu 25 yılda bir değil, 25 günde bir yıldız çıkaracak sisteme geçmemiz lazım. Bunların olması için bu çocukların beslenmeleri başta olmak üzere hem fiziksel hem de mental gelişimlerinde yanlarında olmamız lazım. Bu işler tabi ki ekonomik durum ile ilgili. Paran ve bütçen varsa bu gençleri yurt dışına turnuvalara götürmek lazım. İşte burada dikkatimi çeken bir şey var. TFF'nin bütçesinden futbol gelişim sistemine verilen para sadece yüzde 2-3. Baştaki böyle yapınca diğerleri bu çocuklara hiç yatırım yapmıyor. Bunun için topluca isteyerek karar verilmesi lazım. Kulüplerimiz bir tane eksik yabancı oyuncu alacağım bunun yerine altyapıdaki çocuklara yatırım yapacağım demesi lazım. Bizim akademi bütçemizin büyük çoğunluğunu beslenme alıyor. Bu çocuklar iyi beslenmezse sahada rakipleri ile nasıl mücadele edecek, ikili mücadeleleri nasıl kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ÖZKAN, TFF SEÇİMLERİNİ YORUMLADI

Altınordu Başkanı Özkan, geçen hafta gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri hakkında ise şunları söyledi:

"Seçimler Türk futbolu için hayırlı olsun. Bir silkelenme lazımdı. Geçmişte çok şeyler oldu. Biz alt liglerdeyiz beni ilgilendirmiyor, ben çocuklarla ilgileniyorum. 18 yaşından sonra yokum. Bu işlerde ilahi bir adalet var. Nasıl oluyor bilmiyorum. Servet Yardımcı son anda adaylıktan çekildi aradan İbrahim Hacıosmanoğlu federasyon başkanı oldu. Türkiye'de 4 kulüp var. Bunların üçü çok önemli. Bu üçünden biri mutlu olurken ikisi kesinlikle mutsuz oluyor. Artık bizim Türk futbolunun gelişmesi için neler yapılmalı onlara bakmamız lazım. Hakemlerin gelişmesi için akademiler kurulmalı. Akademi liglerinde hakemleri görüyoruz. Yine çocuklarımızı yetiştirecek antrenörlere ihtiyaç var. BESYO'ların daha çok sistemin içine dahil olması gerekiyor. Ben BESYO'lardan iyi antrenörlerin çıkacağını düşünüyorum. TFF'nin genç takımlarda antrenörler için de kriter koyması lazım."

"ARTIK OYUNU KONUŞALIM"

Liglerimizde her hafta maçlardan sonra hakemlerin konuşulmasından sıkıldığını kaydeden Özkan, "Maalesef maçlar bitiyor biz sadece hakemleri konuşuyoruz. Kimse oyunu ve sahayı konuşmuyor. Artık oyunu konuşalım. Hangi oyuncu milli takımda sol bek oynar onu konuşalım. Avrupa Şampiyonası'nda Montalla 4-6-0 oynattı. Süper Lig'de böyle oynayan bir takım yok. Biz böyle oynadık ne oldu. İyi sonuçlar aldık. Bazen ben de A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan'a 4-6-0 oynasak mı diye soracağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu Başkanı: Türkiye 25 günde bir yıldız yetiştirmeli - Son Dakika

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