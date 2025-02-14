Altınordu'da Furkan Yöntem'in Sakatlığı Moralleri Bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu'da Furkan Yöntem'in Sakatlığı Moralleri Bozdu

Altınordu\'da Furkan Yöntem\'in Sakatlığı Moralleri Bozdu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da 19 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, Erzincan deplasmanında sakatlanarak tekrar ameliyat riskiyle karşı karşıya kaldı. Kulüp, genç futbolcunun durumu hakkında umutlu.

14.02.2025 13:14  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu'da 19 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in geçen haftaki Erzincan deplasmanında sakatlanması moralleri bozdu. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayıp sağ dizinden ameliyat olan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan genç futbolcu yine aynı dizinden sakatlandı.

Müsabakanın son bölümünde rakip takım oyuncusu Yasin Dülger'in direkt sert müdahalesiyle dizi dönen Furkan, değişiklik hakkı kalmayan takımını 10 kişi bırakmak zorunda kaldı. Yapılacak kontrollerin ardından durumu netlik kazanacak Furkan'ın tekrar bıçak altına yatıp sezonu kapatma tehlikesi bulunuyor. Altınordulu kurmaylar genç krampondan iyi haber gelmesini umut ediyor.

ALTYAPIDAN SON TAKVİYE AKMAL

Altınordu, dağılan U17 takımı kadrosundan 4'üncü takviyesini santrfor Akmal Doğan'ı A takıma alarak yaptı. İzmir ekibinde kaleci Arda, stoper Bilal ve kanat oyuncusu Mustafa'dan sonra altyapıdan ikinci yarıda A takıma alınan son isim Akmal oldu. Sezon başında Fenerbahçe altyapısından transfer edilen 17 yaşındaki Akmal, U17 Elit Ligi'nde 14 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı. Genç krampon ileri uçta görev yapan Keni Var, Emre, Yakal ve Selahattin ile forma yarışına girecek.

Kaynak: DHA

Altınordu, Ameliyat, Erzincan, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Furkan Yöntem'in Sakatlığı Moralleri Bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:00 Erdoğan’dan “Kabine’de değişiklik olacak mı“ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
19:44 Giovanni van Bronckhorst’tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt
19:40 Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
19:23 Antalya’da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti Antalya'da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
19:02 İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
18:31 Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı
18:30 Fatih Terim’den dikkat çeken paylaşım Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 14:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'da Furkan Yöntem'in Sakatlığı Moralleri Bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.