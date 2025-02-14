Altınordu\'da Furkan Yöntem\'in Sakatlığı Moralleri Bozdu

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu'da 19 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in geçen haftaki Erzincan deplasmanında sakatlanması moralleri bozdu. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayıp sağ dizinden ameliyat olan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan genç futbolcu yine aynı dizinden sakatlandı.

Müsabakanın son bölümünde rakip takım oyuncusu Yasin Dülger'in direkt sert müdahalesiyle dizi dönen Furkan, değişiklik hakkı kalmayan takımını 10 kişi bırakmak zorunda kaldı. Yapılacak kontrollerin ardından durumu netlik kazanacak Furkan'ın tekrar bıçak altına yatıp sezonu kapatma tehlikesi bulunuyor. Altınordulu kurmaylar genç krampondan iyi haber gelmesini umut ediyor.

ALTYAPIDAN SON TAKVİYE AKMAL

Altınordu, dağılan U17 takımı kadrosundan 4'üncü takviyesini santrfor Akmal Doğan'ı A takıma alarak yaptı. İzmir ekibinde kaleci Arda, stoper Bilal ve kanat oyuncusu Mustafa'dan sonra altyapıdan ikinci yarıda A takıma alınan son isim Akmal oldu. Sezon başında Fenerbahçe altyapısından transfer edilen 17 yaşındaki Akmal, U17 Elit Ligi'nde 14 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı. Genç krampon ileri uçta görev yapan Keni Var, Emre, Yakal ve Selahattin ile forma yarışına girecek.