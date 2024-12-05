Altınordu, İskenderunspor'u Yenerek Galibiyet Serisini Uzatmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Altınordu, İskenderunspor'u Yenerek Galibiyet Serisini Uzatmayı Hedefliyor

Altınordu, İskenderunspor\'u Yenerek Galibiyet Serisini Uzatmayı Hedefliyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, pazar günü İskenderunspor'u yenerek üst üste 5. galibiyetini almak istiyor. Teknik Direktör Olcay Şahan, takımın uyumunun hızla sağlandığını ve hedeflerinin yükseldiğini vurguladı.

05.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde İskenderunspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini almayı hedefliyor. Lider Sarıyer'in 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 31 puanlı İzmir temsilcisi aynı zamanda iç sahadaki namağlup ünvanını korumak istiyor. Son olarak Adana 01 FK deplasmanında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Teknik Direktör Olcay Şahan, bu hafta 6'ncı basamaktaki 24 puanlı İskenderunspor'u da yenmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Son virajda hız kesmek istemiyoruz hatta hızımıza hız katmak istiyoruz" diye konuştu.

Sezon başında transferlerin erken yapılması sayesinde takımın birbirine uyum sağladığını ifade eden Olcay Şahan, "Temmuz ayındaki ilk idmanda kadrom hazırdı. Transferler bitmiş şekilde başladık çalışmaya. Bu sayede çok çabuk uyum sağladı futbolcularımız. Her hafta üstüne katarak gidiyoruz. Geçen hafta Furkan Yöntem'in gol atmasına çok sevindim. Bir yıl önce Mersin'de 84'üncü dakikada sakatlanmış. Bu kez Tarsus'ta aynı dakikada gol attı. Özkaynak çocuklarımız gol attılar. Takımda rekabet ne kadar olursa başarı gelir. Herkes forma şansı buluyor. Bu bizim için bir artı" dedi.

Kaynak: DHA

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