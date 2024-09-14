Altınordu, Isparta 32 Spor'u Ağırlıyor

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk 2 maçında İnegölspor'u 2-0 mağlup edip, Kepezspor (D) ile golsüz berabere kalarak 4 puan toplayan Altınordu, yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Erdal Yılmaz yönetecek.

Maçın bilet fiyatı 250 TL olarak açıklandı. İzmir temsilcisinde sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Kaan Baysal ile sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut forma giyemeyecek. U20 Milli Takımı'ndan dönen santrfor İlkan Sever kadroda yer alabilecek. Altınordu seyircisi önünde 1 puanlı rakibini yenerek namağlup ünvanını korumayı ve iç sahada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

ALPEREN GİTTİ; YUSUF VE HALİL KALDI

Altınordu'da ağustos ayında altyapıdan A takıma alınan sol bek Alperen Bekli, transfer döneminin son gününde 3'üncü Lig temsilcisi Bergama Sportif'e kiralandı. Geçtiğimiz günlerde yine altyapı patentli sağ bek Arda Kırgıl da Bergama temsilcisine kiralık olarak gitmişti. A takım kadrosundan çıkarılan tecrübeli sol bek Yusuf Acer ile kendisine kulüp bulması istenen yeni transferlerden ön libero Halil Can Cemali ise elde kaldı.

Yusuf ve Halil'in durumlarıyla ilgili net bir karar verilmedi. İki futbolcunun kadroya dönmesi beklenmiyor.