Altınordu, Isparta 32 Spor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, Isparta 32 Spor'u Ağırlıyor

Altınordu, Isparta 32 Spor ile 3. haftada karşılaşıyor. Maç 16.30'da başlayacak.

14.09.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk 2 maçında İnegölspor'u 2-0 mağlup edip, Kepezspor (D) ile golsüz berabere kalarak 4 puan toplayan Altınordu, yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Erdal Yılmaz yönetecek.

Maçın bilet fiyatı 250 TL olarak açıklandı. İzmir temsilcisinde sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Kaan Baysal ile sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut forma giyemeyecek. U20 Milli Takımı'ndan dönen santrfor İlkan Sever kadroda yer alabilecek. Altınordu seyircisi önünde 1 puanlı rakibini yenerek namağlup ünvanını korumayı ve iç sahada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

ALPEREN GİTTİ; YUSUF VE HALİL KALDI

Altınordu'da ağustos ayında altyapıdan A takıma alınan sol bek Alperen Bekli, transfer döneminin son gününde 3'üncü Lig temsilcisi Bergama Sportif'e kiralandı. Geçtiğimiz günlerde yine altyapı patentli sağ bek Arda Kırgıl da Bergama temsilcisine kiralık olarak gitmişti. A takım kadrosundan çıkarılan tecrübeli sol bek Yusuf Acer ile kendisine kulüp bulması istenen yeni transferlerden ön libero Halil Can Cemali ise elde kaldı.

Yusuf ve Halil'in durumlarıyla ilgili net bir karar verilmedi. İki futbolcunun kadroya dönmesi beklenmiyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Altınordu, Isparta, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Isparta 32 Spor'u Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:28:10. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, Isparta 32 Spor'u Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement