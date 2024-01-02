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Altınordu'nun genç golcüsü İlkan Sever dikkat çekiyor - Son Dakika
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Altınordu'nun genç golcüsü İlkan Sever dikkat çekiyor

Altınordu'nun 2004 doğumlu forvet oyuncusu İlkan Sever, bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk devre itibariyle takımın en skorer oyuncusu olan Sever, birçok kulübün de ilgisini çekiyor.

Altınordu\'nun genç golcüsü İlkan Sever dikkat çekiyor
02.01.2024 - 14:27,
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Altınordu'nun 2004 doğumlu forvet oyuncusu İlkan Sever, bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 16 puanla düşme hattının bir basamak üzerindeki 14. sırada giren Altınordu, bu sezon zaman zaman istediği sonuçları elde etse de, ligin ilk yarısında 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet almayı başardı. Bu süreçte rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-lacivertli ekip, kalesinde ise 19 gol gördü. İzmir ekibinin kaydettiği gollerin 4'üne ise bu sezon altyapıdan çıkarılan 19 yaşındaki İlkan Sever imza attı. Durum böyle olunca golcü oyuncu, ilk devre itibariyle gösterdiği performansla da futbolseverlerden tam not almayı başardı. Kırmızı-lacivertli formayla 15 maça çıkan genç oyuncu, Adıyaman FK, Kırklarelispor, Van Spor FK ve Karacabey müsabakalarında birer gol atarak, Devrim Taşkaya ile birlikte takımın en skorer oyuncusu oldu.

Öte yandan 2004 doğumlu genç golcüyü şimdiden birçok kulübün yakından takip ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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