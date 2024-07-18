Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram Alanyaspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram Alanyaspor'a transfer oldu

Altınordu\'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram Alanyaspor\'a transfer oldu

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'nun altyapısından yetişen ve geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci Mert Furkan Bayram, Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer oldu. 19 yaşındaki genç kalecinin adı daha önce Atletico Madrid ile anılıyordu ancak son anda Alanyaspor devreye girerek transferi tamamladı. Mert Furkan Bayram, Kuzey İrlanda'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımın kalesini korumuştu. Altınordu, daha önce birçok kaleciyi Süper Lig ekiplerine transfer etmişti.

18.07.2024 10:42
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İZMİR,

İZMİR ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'nun geçen sezon altyapısından vitrine çıkardığı kaleci Mert Furkan Bayram, Alanyaspor yolcusu. 19 yaşındaki file bekçisinin adı İspanyol devi Atletico Madrid'le anılırken, Süper Lig ekibi Alanyaspor'un transferi bitirdiği öğrenildi. Alanyaspor'un son anda devreye girerek Altınordu yönetimiyle her konuda anlaştığı ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.

Kuzey İrlanda'da düzenlenen 2024 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın kalesini de koruyan Mert'in turnuva biter bitmez Akdeniz ekibiyle sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Kariyeri boyunca kırmızı-lacivertli takımın formasıyla 19 maçta forma giyen 19 yaşındaki file bekçisi bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başardı. Altınordu daha önce yetiştirdiği birçok kaleciyi Süper Lig ekiplerine uğurlamıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram Alanyaspor'a transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram Alanyaspor'a transfer oldu - Son Dakika
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