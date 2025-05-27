Altınordu\'nun Play-Off Hedefi Ertelendi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, Play-Off 3'üncü Tur'da Batman Petrol Spor'a elenerek 1'inci Lig hedefini önümüzdeki sezona erteledi. Ligde normal sezonu 5'inci sırada tamamlayıp Play-Off 1'inci Tur'da Adana 01 FK'yı eledikten sonra 2'nci turda Kastamonuspor'u saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, 3'üncü turda final biletini Batman temsilcisine kaptırdı. Evinde 1-0 yenildiği Petrol Spor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Kırmızı-lacivertliler istediği sonucu alamasa da gösterdiği mücadele ile alkış topladı.

Altınordu'da bu sezon Olcay Şahan ve Ersan Parlatan'ın ardından son haftalarda göreve getirilen Teknik Direktör Namet Ateş, 1-1 biten Batman Petrol Spor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri mücadele nedeniyle teşekkür edip, takımına moral verdi. Altınordulu taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda futbolculara sahip çıktı. Sezon başında gurbetçi oyuncuları transfer edip kadrosunu altyapıdan yetişen gençleriyle takviye eden İzmir ekibi 1'inci Lig'e yükselemese de futboluyla dikkatleri üzerine çekti.