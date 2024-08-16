Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Taraftarlardan Destek İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Taraftarlardan Destek İstedi

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Taraftarlardan Destek İstedi

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Altınordu'nun iç saha maçlarını Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacaklarını ve taraftarlardan destek istediğini belirtti. Korkmaz, takımlarının maddi destek kaynağı olmadığını ve taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

16.08.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon iç saha maçlarını antrenmanlarını yaptığı Torbalı'daki kendi tesisi olan Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacak Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, 12'nci adama destek çağrısı yaptı.

Geçen sezon ev sahibi oldukları Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın kendilerine 4 milyon TL gider oluşturduğunu anlatan Murat Korkmaz, "Yeni sezonda Bornova'da iki takım maç oynayacak. Evimiz dediğimiz yer aslında evimiz değil. Bizim evimiz Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'dir. İnsanın evinde avantajlı olması lazım. Hem maddi hem manevi boyutta evimizde oynamak için maçlarımızı yerleşkemizde yapacağız" dedi.

Altınordu'nun hiçbir yerden maddi destek kaynağı olmadığını aktaran Sportif Direktör Korkmaz, "Takımını seven her yolu gider, maddi boyutları göz önünde bulundurarak her şeye katlanır. Avrupa Şampiyonası'nda tanıdığım herkes Avrupa'da maçları yerinde izledi. Bir insan takımını seviyorsa her zaman takımının yanında olur; seve seve de onları destekleyecektir. Bu düşünceye sahip değilse gerçekten onun takımını sevip sevmediğini sorgulaması lazım. Altınordu taraftarlarımıza, Altınordu sevdalılarımıza sesleniyorum. Formanızı alıp gelin burada bizi destekleyin. Onlara evimizdeki müsabakalarda güzel maçlar seyrettireceğiz. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Evimizdeki maçlarda güzel bir atmosfere sahip olabiliriz" diye konuştu.

"SAHAMIZ HAZIR, ZEMİNİMİZ MUHTEŞEM"

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, örnek tesislere sahip olduklarını ifade ederek, "Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi her yönüyle lige hazır. Geçen yıl zaten bazı maçlarımızı burada oynamıştık. Bu sene de maçlarımızı oynayacağımız sahamız hazır. Zeminimiz muhteşem. Bu seneki futbol sisteminde daha çok pas, daha çok hız felsefemiz olacak. Bunun için zeminin çok iyi olması lazım. Bornova Stadı'nın zeminini eleştirmek istemiyorum. Zemini iyi tutmak kolay değil. Alıştığımız için buradayız ve burada oynamak istiyoruz. Birçok Anadolu takımı da burada bizim misafirimiz olacak. Altınordu'nun tesislerini görecekler. Bu toprakların çocuklarına yapmış olduğumuz yatırımları yerinde görecekler. Grubumuzdaki takımlardan ikisi, üçü böyle bir girişim yaparsa ülkeye de bir katkımız olur" şeklinde konuştu.

"ŞU ANLIK TRANSFERİ BİTİRDİK"

Sezon başlamadan önce kadroya gerekli takviyelerin yapıldığını vurgulayan Murat Korkmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anlık transferi bitirdik. Hocamız ve oyuncu alım direktörümüz ile devamlı temas halindeyiz. Lig başladığı zamanda transfer dönemi devam ediyor olacak. Maçlardaki performansına göre sistem değerlendirmemize göre bir transfer daha olabilir. Şu anlık transfer düşünmüyoruz. Ama her zaman herşey de olabilir."

Kaynak: DHA

Murat Korkmaz, Metin Oktay, Altınordu, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Taraftarlardan Destek İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:36:04. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Taraftarlardan Destek İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement