Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Taraftarlardan Destek İstedi

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon iç saha maçlarını antrenmanlarını yaptığı Torbalı'daki kendi tesisi olan Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacak Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, 12'nci adama destek çağrısı yaptı.

Geçen sezon ev sahibi oldukları Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın kendilerine 4 milyon TL gider oluşturduğunu anlatan Murat Korkmaz, "Yeni sezonda Bornova'da iki takım maç oynayacak. Evimiz dediğimiz yer aslında evimiz değil. Bizim evimiz Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'dir. İnsanın evinde avantajlı olması lazım. Hem maddi hem manevi boyutta evimizde oynamak için maçlarımızı yerleşkemizde yapacağız" dedi.

Altınordu'nun hiçbir yerden maddi destek kaynağı olmadığını aktaran Sportif Direktör Korkmaz, "Takımını seven her yolu gider, maddi boyutları göz önünde bulundurarak her şeye katlanır. Avrupa Şampiyonası'nda tanıdığım herkes Avrupa'da maçları yerinde izledi. Bir insan takımını seviyorsa her zaman takımının yanında olur; seve seve de onları destekleyecektir. Bu düşünceye sahip değilse gerçekten onun takımını sevip sevmediğini sorgulaması lazım. Altınordu taraftarlarımıza, Altınordu sevdalılarımıza sesleniyorum. Formanızı alıp gelin burada bizi destekleyin. Onlara evimizdeki müsabakalarda güzel maçlar seyrettireceğiz. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Evimizdeki maçlarda güzel bir atmosfere sahip olabiliriz" diye konuştu.

"SAHAMIZ HAZIR, ZEMİNİMİZ MUHTEŞEM"

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, örnek tesislere sahip olduklarını ifade ederek, "Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi her yönüyle lige hazır. Geçen yıl zaten bazı maçlarımızı burada oynamıştık. Bu sene de maçlarımızı oynayacağımız sahamız hazır. Zeminimiz muhteşem. Bu seneki futbol sisteminde daha çok pas, daha çok hız felsefemiz olacak. Bunun için zeminin çok iyi olması lazım. Bornova Stadı'nın zeminini eleştirmek istemiyorum. Zemini iyi tutmak kolay değil. Alıştığımız için buradayız ve burada oynamak istiyoruz. Birçok Anadolu takımı da burada bizim misafirimiz olacak. Altınordu'nun tesislerini görecekler. Bu toprakların çocuklarına yapmış olduğumuz yatırımları yerinde görecekler. Grubumuzdaki takımlardan ikisi, üçü böyle bir girişim yaparsa ülkeye de bir katkımız olur" şeklinde konuştu.

"ŞU ANLIK TRANSFERİ BİTİRDİK"

Sezon başlamadan önce kadroya gerekli takviyelerin yapıldığını vurgulayan Murat Korkmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anlık transferi bitirdik. Hocamız ve oyuncu alım direktörümüz ile devamlı temas halindeyiz. Lig başladığı zamanda transfer dönemi devam ediyor olacak. Maçlardaki performansına göre sistem değerlendirmemize göre bir transfer daha olabilir. Şu anlık transfer düşünmüyoruz. Ama her zaman herşey de olabilir."