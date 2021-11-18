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Altyapıdan yetişip Hatayspor A takımına yükselen Eren Fansa ilk 11'i hedefliyor - Son Dakika

Altyapıdan yetişip Hatayspor A takımına yükselen Eren Fansa ilk 11'i hedefliyor

18.11.2021 11:30

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un altyapısından yetişip A takıma kadar yükselme başarısı gösteren 19 yaşındaki stoper Eren Fansa, sıkı çalışarak ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un altyapısından yetişip A takıma kadar yükselme başarısı gösteren 19 yaşındaki stoper Eren Fansa, sıkı çalışarak ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor.

Eren Fansa, AA muhabirine, henüz 9 yaşındayken çok sevdiği futbola memleketinin takımı Hatayspor'un altyapısında başladığını söyledi.

Aradan geçen zaman içerisinde takımının başarısını gördükçe daha çok çalıştığını aktaran Eren, bu sezon öncesi A takıma kadar yükselmeyi başardığını anlattı.

Eren, takımına daha çok katkı sunmak için forma şansı beklediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ömer (Erdoğan) hocamın benden beklentileri çok yüksek. Bana çok güveniyor. Ömer hocamı mahcup etmeyeceğim. Daha çok çalışarak takımımda ilk 11'de forma giyme şansı bulursam bunu en iyi şekilde değerlendireceğim. İdmanlar olsun, fitnes olsun, saha idmanı olsun ekstra çalışmalarım oluyor. Takımdaki ağabeylerimin hepsi çok tecrübeli futbolcular. Hepsi bana ağabeyliklerini hissettiriyorlar. Özellikle Emre Çolak ve Kamil Ahmet Çörekçi ağabeylerimi çok seviyorum. Hepsiyle çalışmak benim için ayrı bir gurur. İnşallah onlarla da sahada oynamak nasip olur."

"Takımda aile ortamı, tesadüfü değil başarıyı getiriyor"

Genç stoper Eren Fansa, takımın ligde gösterdiği performans ve başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Takımın başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Fansa, şunları kaydetti:

"Başarımızın sırrı aile olmaktan geliyor. Ömer hocanın taktikleri ve ağabeylerimin yaklaşımları çok büyük bir şans bence bizim için. Takımda bir kalite var. İdmandan maça kadar hep bir istekli ve azimli çalışarak buralara geldik. Takımımda özellikle bir aile ortamı var. Takımda aile ortamı, tesadüfü değil başarıyı getiriyor. Hep birlikte olmak ve çok çalışmak başarıyı getiriyor. Bu sene Avrupa kupalarına da gideceğimizi düşünüyorum."

Altyapıdan yetişip Hatayspor A takımına yükselen Eren Fansa ilk 11'i hedefliyor
Altyapıdan yetişip Hatayspor A takımına yükselen Eren Fansa ilk 11'i hedefliyor
Altyapıdan yetişip Hatayspor A takımına yükselen Eren Fansa ilk 11'i hedefliyor
Altyapıdan yetişip Hatayspor A takımına yükselen Eren Fansa ilk 11'i hedefliyor

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altyapıdan yetişip Hatayspor A takımına yükselen Eren Fansa ilk 11'i hedefliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altyapıdan yetişip Hatayspor A takımına yükselen Eren Fansa ilk 11'i hedefliyor - Son Dakika
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