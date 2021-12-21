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Amasya'ya 19 spor tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika

Amasya'ya 19 spor tesisi için imzalar atıldı

21.12.2021 20:52
Amasya'ya 19 spor tesisi için imzalar atıldı

Amasya Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle 19 spor tesisinin yapımı için protokol imzalandı.

Amasya Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle 19 spor tesisinin yapımı için protokol imzalandı.

Toplam maliyeti 17 milyon lira olan tesisler için yapılan protokole Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik imza attı.

Başkan Sarı, 6 sentetik çim saha, 4 kapalı halı saha, 8 basketbol- voleybol sahası ve 1 spor salonlu gençlik merkezi binasının şehre kazandırılacağını açıkladı.

Genç dostu kent ödüllü Amasya'ya 2022 yılı spor yatırım müjdelerini vermekten mutluluk duyduğuna değinen Sarı, destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.

Ankara'da gerçekleşen imza programına Başdanışman Ahmet Yenihan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel de katıldı. - AMASYA

Amasya'ya 19 spor tesisi için imzalar atıldı
Amasya'ya 19 spor tesisi için imzalar atıldı

Amasya Belediyesi, Spor Toto, voleybol, Amasya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amasya'ya 19 spor tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika Spor


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