Son dakika haber: Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar - Son Dakika
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Son dakika haber: Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar

30.06.2022 14:00

Son dakika haberlerine göre - Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Akçakiraz Gençlikspor-Arıcak Trabzonspor maçında olaylar çıktı.

- Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar

ELAZIĞ - Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Akçakiraz Gençlikspor- Arıcak Trabzonspor maçında olaylar çıktı.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 9. hafta maçları oynandı. Haftanın kritik maçlarından olan Akçakiraz Gençlikspor - Arıcak Trabzonspor maçında yumruklar konuştu. 3-1 Arıcak Trabzonspor ekibinin üstünlüğüyle devam eden maçın 38. dakikasında saha içi bir anda karıştı. Futbolcular arasında yaşanan yumruklu tokatlı kavga yatıştırıldı ve oyun devam etti. Maçın 55. dakikasında ise Arıcak Trabzonspor sahadan çekilme kararı aldı.

Müsabakanın skoruna ilişkin son kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek.

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Amatör ligde kavga: Maçın 55. dakikasında sahadan çekilme kararı aldılar - Son Dakika
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