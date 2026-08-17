Amed, Erzurumspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Amed, Erzurumspor'u 3-0 Yendi

Amed, Erzurumspor\'u 3-0 Yendi
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Amed Sportif Faaliyetler, sezona 3-0'lık galibiyetle başladı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirdi.

SÜPER Lig'in 1'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi ve Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güzel goller attıklarını belirten Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, "Maça biraz gergin başladık. 15-20 dakika gerçekten çok gergindik. Sonrasında kontrolü elimize aldık. Nitekim gol de attık. Ofsayt neticesiyle iptal oldu. İlk yarı sonunda oyuncularıma şunu söyledim. Yeterince risk almıyorduk. Oyuncularımıza devre arasında daha fazla iş çıkarmamızı söyledim. Nitekim bunu da ikinci yarı göstermiş olduk. İlk golü attık. Sonrasında birbiri için çalışan, birbiri için savaşan bir takımımız vardı. 3 güzel gol attık ve en önemlisi gol yememek bu tarz maçlarda çok önemli bir değere sahip oluyor" dedi.

'SOL AYAKLI STOPER ARAYIŞIMIZ VAR'

Galibiyet için çok mutlu olduklarını belirten Besnik Hasi, "Daha çok çalışmamız lazım. Şunu söylemek istiyorum. 10 senedir evimizde kazanamıyorduk Erzurum'a karşı. Umarım bu galibiyetle birlikte taraftarlarımızı mutlu edebilmişizdir. Onlar bize çok büyük bir güç oldu. Gerçekten her zaman arkamızda durdular. Bizi her zaman desteklediler. 5 yeni oyuncumuz aramıza katılmıştı. Onlardan 90 dakika oynamaya hazır olmayanlar vardı. Onları da takıma monte etmek istiyoruz. Neticesinde yapacak çok işimiz var. Daha çok çalışmamız lazım. Ama bugünkü galibiyet için çok mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse şu an takımımız da tam değil. Bir sol ayaklı stoper arayışımız var. Bunun için de aramalara devam ediyoruz" diye konuştu.

SERKAN ÖZBALTA: ÇOK DENGELİ, KAFA KAFAYA BİR OYUN OLDU

Oyuncu transferine ihtiyaçları olduğunu belirten Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, şöyle dedi:

"Tabii ki kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı. Rakibin kendi seyircisi önünde, atmosferde, dolu tribünler önünde kazanmak istediği gibi biz de deplasmanda kazanmak istiyorduk. Ligin iki yeni takımı, ikisi de kazanmak istiyordu. 3 oyuncumuzun daha hazırlık maçı oynamadan oyuna aldığımız oyuncular. Çok dengeli, kafa kafaya bir oyun oldu. Biz sahada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan da rakip takımı tabii ki tebrik ediyorum. Onların da tabii ki usta ayakları var. Takımımız Süper Lig'de genç bir kadro. Süper Lig'de çoğu ilk defa oynuyor. Bizi biraz demoralize etti. Biraz geriye düşürdü. Tam toparlanmak istiyoruz. Oyuncular kendisine duyduğu saygıyı sahada göstermeye çalıştılar. Son saniyeye kadar tertemiz bir müsabaka oldu. Tertemiz bir maç oldu. Kazanan rakip takım. Rakip takımı buradan tebrik ediyorum. Oyuncu transferine ihtiyacımız var ve bunu benim çalıştığım çok karakterli oyuncu grubunun içindeki çocuklar bile, oyuncu arkadaşlarımız bile bunu bize söylüyorlar."

Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed, Erzurumspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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