Amed SK, Boluspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, - 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Amed SK, evinde Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Boluspor ile sahasında yediği son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında sahanın zemininden şikayet etti. Yanal, yaptığı açıklamada, "Bugünkü maça iki açıdan bakmak istiyorum. Birincisi oyun. Oyun oynamak için uygun şartları ve koşulları oluşturmak adına çok zorlandığımız bir gündü. Oyuncuların coşkusuna, arzusuna ya da kazanma arzuları için söylenecek eleştiri bulamıyorum. Kendi yeteneklerine uygun kendi oyun tarzlarına uygun bir oyunu oynamak konusunda sıkıntı yaşadılar. Çünkü biz futbol oynamaya uygun bir takım oluşturduk ve bu takımın futbol oynaması için sahada birlikteyiz. Bugün futbol oynamak için uygun olmayan ortam oluştu. Hızlı oynamak gerekiyor. Savunma yapacak rakibe karşı rakibi geçmek için, rakibe zor anlar yaşatmak için hem pas hızını, hem dripling hızını, hem de oyundaki geçişleri hızlandırmak gerekiyor. Ama bugün bunları yapacak bir ortam yoktu. Rakibin işine yaradı gerçekten. Çok hızlı kayarak, çok hızlı alanları kapatarak, bizim atacağımız o pas oyunu kurma oyunumuzu engellemekte zorluk çekmediler. Oyun belli oldu ki duran toplara kalacak. ve maalesef bu duran toplardan bir tanesinde hata yaptık. Tabii bu hatayı en son dakikalardaydı. Mehmet Yeşil uzun bir topla çıkalım istedi. Çünkü normalde ben onlara şu uyarıyı yaparım ve çalışırım da bir topa uzun vurulmaz çıkılır, hatta belki biz gol pozisyonuna gireriz ama o topa vurmak zorundayız. Öyle bir sahada çıkamazsın, kaybedersen tekrar atak yersin. ve onun dönen topuyla gol yedik. Yaklaşık 1 dakika fazla oynatıldı. O 1 dakika içinde golü yemek kötü oldu" dedi.

'BİR AN ÖNCE FUTBOL OYNAYABİLECEĞİMİZ ALANA İHTİYACIMIZ VAR'

Bugünkü sonucu telafi edebileceklerini belirten Yanal, "Arada bir fark yok, diğer takımlarla da bir fark yok. Ama biz bu sahada bu mücadeleyi nasıl yapacağız, benim düşüncem o. Sanıyorum oyun oynayacak bir takımı kurmak için devre arasına kadar zaman da kalmayacak. O yüzden yetkililerin bu işi çok hızlı bir şekilde çözeceği bir ortam bekliyoruz. Bizim bir an önce futbol oynayabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Bugün ben eminim futbol oynasaydık Max gibi, Traore gibi, yine Murat ve Ömer, yani bu oyunu hızlı oynayacak ve tekniği yüksek oyuncularla rakibe zor koşullar yaratabilirdik. Ama bu koşullarda topu yanındaki oyuncuya bile vermekte zorlanan, kontrol etmek için birkaç hamle yapan oyuncular, gerçekten içerde saha ile ilgili büyük tepkiler gösteriyorlar. Ben de öyle. Üzgünüm, çünkü bu saha bizi biraz yoracak. Maalesef futbolun dışında bir şey konuştum. Yoksa tabii ki sonuçlarla ilgili her şeyin üzerinde bunun bahanesi yok, bahane üretmek taraftarı da değilim. Kazansaydık, 30 saniye içerisinde değişseydi yine aynı şeyleri söyleyecektim. Çünkü kazandık diyecektim. 2 puan fark etmez. Daha oynayacağımız çok maç var. Bunlar telafi edilebilir. Çünkü oynadığımız takımlarla 4 puan 3 puan 5 puan, 30 küsur maç oynayacağız ve arada çok büyük bir zaman dilimi var. Ama bu zaman diliminde bu mücadeleyi oluşturacak bir ortam maalesef olmayacak. Olamaz, olması çok zor. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz ama benim görüşüm bir an önce bu işte kalıcı bir çözümün üretilmesi gerekiyor. ve haftalık, günlük, aylık değil kalıcı bir çözüm gerekiyor" diye konuştu.