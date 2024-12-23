Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 ile Geçti

Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor\'u 2-0 ile Geçti

1'inci Lig'in 17'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Amed, karşılaşmaya hızlı başladı ve Adama Traore ile ilk golü buldu, ardından Lovric ile farkı artırdı.

23.12.2024 22:47  Güncelleme: 22:50
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STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Egemen Savran, Sabri Öğe

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan - Mehmet Yeşil, (Dk. 75 Nkoulou) Veli Çetin, Ömer Bayram, Murat Uçar, Cassubie, (Dk. 46 Doğancan Davas), Sinan Kurt, Adama Traore, Gradel (Dk. 37 Lovric) Yılmaz Ceylan (Dk. 75 Oktay Aydın), Assombalonga (Dk. 31 Yakal Taylan)

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu - Burak Öksüz (Dk. 46 Batuhan Çelik), Glumac, Furkan Apaydın, Atalay Babacan, (Dk. 46 Barış Ekincier), Serkan Göksu, Hoti, Cavare, Benny, (Dk. 86 Mehmet Büyüksayar), Cebio, Minchev (Dk. 46 Bardhi)

KIRMIZI KART: Hoti (Ümraniyespor)

GOLLER: Dk. 2 Adama Traore, Dk. 45+8 Lovric (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Veli Çetin, Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler), Soukou (Ümraniyespor)

1'inci Lig'in 17'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler, 21 Aralık 2016'da Malatya'dan dönerken Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Şeyhmus Özer'in resminin basıldığı tişörtlerle sahaya çıktı. Evinde Ümraniyespor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmaya golle başladı. 2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Uçar topu penaltı noktasına çevirdi. Gelen topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler, 45+8'inci dakikada farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Sağ kanattan açılan ortada Lovric topu göğsüyle kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken 83'üncü dakikada Ümraniyespor'da Hoti rakibine yaptığı faulle 2'nci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelede başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika

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