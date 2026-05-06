Amed Sportif ve Bodrum FK 1-1 Berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif ve Bodrum FK 1-1 Berabere

Amed Sportif ve Bodrum FK 1-1 Berabere
06.05.2026 03:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, O. Syrota, Celal Hanalp (Dk. 73 Cem Üstündağ), Sinan Kurt, A. Traore (Dk. 84 Tarkan Serbest), Emrah Başsan, Z. Dimitrov (Dk. 66 F. Hasani), F. Afena-Gyan (Dk. 46 Moreno), M. Diagne, Dia Saba (Dk. 84 Atakan Müjde)

SİPAY BODRUM FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman (Dk. 72 Ege Bilsel), P. Brazao (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya (Dk. 90+2 Adem Metin Türk), Alper Potuk (Dk. 46 Furkan Apaydın), Ali Habeşoğlu, T. Seferi

GOLLER: Dk. 64 Moreno, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+4 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Dk. 44 Traore, Dk. 87 Atakan Müjde, 90+4 Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 6 Brazao, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dlk. 90+1 İsmail Tarım, (Sipay Bodrum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 5 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)

1'inci Lig'in 37'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 73'e çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif ve Bodrum FK 1-1 Berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

06:09
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: Amed Sportif ve Bodrum FK 1-1 Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.