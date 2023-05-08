Ümit Özdağ'ın ifadelerine Amedspor cephesinden sert tepki: Diyarbakır'a gel gösterelim sana - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın ifadelerine Amedspor cephesinden sert tepki: Diyarbakır'a gel gösterelim sana

08.05.2023 11:53

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz." çıkışında bulundu. Bu sözlere sert tepki gösteren Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı, "Amed diye bir takım var mı yok mu gel Diyarbakır'a gösterelim sana. Bütün teşkilatınla gel." ifadelerini kullandı.

Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan maçta çıkan olaylar uzun süre gündemi meşgul etmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşan seçim öncesi Bursa'da yaptığı konuşmada "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz." ifadelerini kullandı. Amedspor cephesinden Özdağ'a cevap beldi.

"BÜTÜN TEŞKİLATINLA GEL"

Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı sosyal medyadan Ümit Özdağ'ın konuşmasını paylaşarak, "Amed diye bir takım var mı yok mu gel Diyarbakır'a gösterelim sana. Bütün teşkilatınla gel. Bizim bir sözümüz var sana da söyleyelim; biz tek siz hepiniz. Bir daha takımımın adını ağzına alınca 7 defa ağzını toprakla yıka, su ile çalkala sonra ağzına al Amed'i" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz. Diyarbakırspor ligde yerini alır ama Amedspor'a izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Elaldı'nın paylaşımı
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Ümit Özdağ, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Özdağ'ın ifadelerine Amedspor cephesinden sert tepki: Diyarbakır'a gel gösterelim sana - Son Dakika


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