Amedspor'un İç Saha Maçları Diyarbakır'da Oynanacak - Son Dakika
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Amedspor'un İç Saha Maçları Diyarbakır'da Oynanacak

Amedspor\'un İç Saha Maçları Diyarbakır\'da Oynanacak

Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu, bozuk zemin sorununa rağmen iç saha maçlarının sezon sonuna kadar Diyarbakır'da oynanacağını açıkladı. Saha zemininin sezon sonrası yenileneceği ve mevcut zeminin iyileştirilmesi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği belirtiliyor.

14.02.2025 14:47  Güncelleme: 14:52
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1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu tarafından yapılan açıklamada, iç saha maçlarının bozuk zemine rağmen sezon sonuna kadar Diyarbakır'da oynanacağı belirtildi.

Amedspor Yüksek İstişare Kurulu, Diyarbakır Stadyumu'nun saha zemini sorununun çözülmesi için toplantı düzenledi. Mehmet Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, iç saha maçlarının sezon sonuna kadar Diyarbakır'da oynanması kararı alındı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile birlikte saha zemininin düzeltilmesi için bir süredir ilgili makamlarla yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ancak gelinen noktada zeminin bütünüyle yenilenmesinin bu sezon içinde mümkün olmadığını ve bunun ancak sezon sonrası yapılabileceğini görüyoruz. Amedspor'umuz zirve mücadelesi veriyor ve bu zorlu yolda fedakar taraftarımızla bütünleşmek takımımız için hayati bir önem arz ediyor. Bu nedenle, takımımızın taraftar desteğinden mahrum kalmaması için; mevcut saha zemininin elden geldiğince iyileştirilmesi, iç saha maçlarının hepsinin kendi sahamızda oynanması ve sezonun bitmesinden sonra saha zemininin tamamen yenilenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki çalışmaların yoğunlaştırılarak sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyiz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Amedspor'un İç Saha Maçları Diyarbakır'da Oynanacak - Son Dakika

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