Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika
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Ampute Futbol Dünya Kupası

30.09.2022 21:44
Ampute Futbol Dünya Kupası

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ilk maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ilk maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ilk maçında Ülker Stadı'nda Fransa'yla karşılaştı.

Erdi Aslan, İsmail Korkmaz, Fuat Taştan, Okan şahiner, Ömer Güleryüz, Kemal Güleş ve Savaş Kaya yedilisiyle sahaya çıkan Türkiye maça da iyi başladı.

Türkiye, Savaş Kaya'nın sol kanattan gönderdiği topa sert vurarak kaleye gönderen Kemal Güleş'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

13 ve 14. dakikalarda da tehlikeli ataklar geliştiren milliler, 23. dakikada Kemal Güleş'in pasını değerlendiren Okan Şahiner'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekip Fransa'nın 24. dakikada geliştirdiği ve topun kornere çıktığı tehlikeli ataktan sonra ilk yarı, ay-yıldızlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da Türkiye'nin iyi oyunuyla başladı ve ay-yıldızlı ekip başarılı ataklarda bulundu.

Türkiye, 48. dakikada gelişen atakta daha sonra oyuna giren Rahmi Özcan'ın yerden sert vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve ay-yıldızlılar Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

Milliler ikinci maçında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Liberya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika

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