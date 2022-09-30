Ampute Futbol Dünya Kupası

Türkiye, 48. dakikada gelişen atakta daha sonra oyuna giren Rahmi Özcan'ın yerden sert vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve ay-yıldızlılar Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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