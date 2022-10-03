Müsabakayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi , Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile eşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da takip etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Haiti, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.