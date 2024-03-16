Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü İsmail Temiz, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin belli olmasına ilişkin, milli takımın şampiyon olup, ülkeye yeniden bu sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Temiz, Fransa'da düzenlenen kura çekimi sonrası yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:
"C Grubu'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail'le eşleştik. Organizasyon, 1-8 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Haute Savoie şehrinde gerçekleşecek. Bu büyük organizasyonda Ampute Futbol Milli Takımımız, şampiyon olup kupayla dönerek milletimize tekrar bu sevinci yaşatmak için mücadele edecek. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, yürekten destek bekliyor ve tüm sporseverleri ve gurbetçilerimizi bu muhteşem şampiyonaya davet ediyoruz. Takımımızı yalnız bırakmayın, birlikte başarının tadını çıkaralım."
Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda hedefini belirledi - Son Dakika
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor 1-2 Kepezspor, 52 Orduspor 2-1 Edirnespor. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK 1-0 Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor 2-0 TPAO Batman Petrolspor. 3. Grup: Bornova 1877 1-0 Darıca Gençlerbirliği. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor 2-0 Orduspor 1967.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkararak kayak, snowboard ve kızakla kayma imkanı buluyor. Mart ayında bile kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı'nda keyifli bir sezon geçiriyor.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, son dakikada yedikleri golle mağlup olmanın acı verici olduğunu söyledi.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 31. hafta, oynanan 2 maçla başladı.
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.'yı kaldığı otelde yakaladı. Yapılan aramada, 960 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın sonucundan üzgün olduklarını ve hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise zor bir maç oynadıklarını ve son dakikalarda aldıkları galibiyetten mutlu olduklarını ifade etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 25-21, 25-20, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 73 dakika sürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesi Trabzon'a hareket etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?