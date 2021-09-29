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Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu - Son Dakika

Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu

29.09.2021 22:38
Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu, System.String[]

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa'da vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa'da vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Manisa Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri, futbolcular ile teknik ekibi başarılarından dolayı tebrik etti.

Programda konuşan Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek, kendilerini Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Vali Karadeniz ise milli futbolcuların başarısıyla herkese azim, çaba, iş birliği ve birlikteliğin önemini gösterdiğini dile getirerek, "Bu başarı öyle bir anda geldi ki... Doğal afetler yönünden çok olumsuzluklar yaşadığımız bir dönemde, siz adeta yıldız gibi parladınız ve millet olarak moralimizi yükselttiniz." diye konuştu.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da oyuncuların özverisi, gayreti, isteği, arzusu, coşkusu ve inancıyla şampiyon olduklarını anlatarak, devletin gücünü arkalarında hissetmelerinin, devlet büyüklerinin her daim destek olmasının kendilerini daha çok motive ettiğini vurguladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu
Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu
Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu
Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu
Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu

Karadeniz, Futbol, Manisa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, Manisa protokolüyle buluştu - Son Dakika Spor


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